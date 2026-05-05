Semob-JP alerta permissionários do transporte escolar para última semana de inspeção dos veículos



26/01/2026 |

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A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) chama a atenção dos permissionários que prestam o serviço de transporte escolar na Capital para esta última semana de prazo para a vistoria nos veículos, que encerra na próxima sexta-feira (30).

A vistoria e aprovação na inspeção é obrigatória para o regular transporte de estudantes, evitando transtornos, multas e remoção do veículo ao pátio da Semob-JP, caso seja flagrado pela fiscalização fazendo transporte irregular de estudantes.

O superintendente de Mobilidade Urbana da Capital, Marcílio do HBE, destacou a importância da vistoria. “Iniciamos, nesta segunda-feira (26), a última semana de prazo para os permissionários comparecerem à vistoria semestral dentro do prazo estabelecido no calendário e submeter o veículo à inspeção obrigatória, das 8h às 13h30, evitando a multa de R$ 38,95 por atraso no calendário de vistoria. Com a volta às aulas vamos intensificar a nossa fiscalização no entorno dos principais colégios, para coibir os clandestinos e o transporte por veículos não aprovadas na vistoria”, afirmou.

Aprovados – Passadas três semanas de vistoria, foram inspecionados 208 veículos, representando 69% das 300 vans esperadas, conforme o calendário e registro do veículo na Semob-JP. Destes 208 veículos que foram submetidos à inspeção, 164 receberam o selo de aprovação de cor marrom, atestando que atendem aos critérios da Semob-JP para o transporte escolar. Os demais 44 veículos não aprovados deverão sanar as irregularidades e voltar para nova vistoria.

A vistoria seguirá, até o dia 30 de janeiro, conforme o calendário abaixo:

4ª semana: de 26/01 a 30/01/2026

Dia / Registros

26 / 0301 a 0330

27 / 0331 a 0350

28 / 0351 a 0370

29 / 0371 a 0390

30 / 0391 a 0435