Sarah fala de Juliette e internet reage

Uma declaração recente de Sarah Andrade voltou a movimentar as redes sociais e reacendeu uma antiga polêmica envolvendo a Paraíba. Ao comentar sobre sua relação com o público nordestino, a ex-BBB afirmou que acredita não ser bem-vista pelos paraibanos, o que rapidamente gerou repercussão entre fãs do reality.

A fala fez muita gente relembrar a treta entre Sarah e Juliette Freire durante o Big Brother Brasil 21. Na época, Sarah foi uma das participantes que questionou o comportamento da advogada e maquiadora paraibana dentro do jogo, colocando em dúvida sua postura e intenções na casa. As conversas nos bastidores do reality acabaram sendo mal recebidas pelo público, especialmente na Paraíba, estado natal de Juliette.

Com o avanço do programa, Juliette conquistou uma legião de fãs justamente pela forma como lidou com críticas e conflitos, o que fortaleceu ainda mais a rejeição a quem esteve envolvido nas polêmicas contra ela. Sarah, que chegou a ser uma das favoritas do público no início da edição, viu sua popularidade cair após os embates e acabou eliminada semanas depois.

Nas redes sociais, a nova declaração dividiu opiniões. Enquanto alguns internautas apontam que a rejeição é reflexo direto do que foi visto no reality, outros defendem a Paraibana, criticando a postura de Sarah em retomar o assunto. “Juliette sempre teve autonomia de pensamento e rebatia quando não concordava com Gil e ela”, disse a internauta.

Juliette, vale lembrar, segue como um dos maiores fenômenos da história do BBB, com forte ligação com a Paraíba e reconhecimento nacional, enquanto qualquer menção ao conflito continua rendendo comentários, debates e muita memória afetiva dos fãs do programa.