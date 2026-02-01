Prefeitura paga salários de janeiro nesta quinta e sexta-feira com reajuste pra Guarda e novo mínimo

Com reajuste de 8% para os Guardas Civis Metropolitanos e a implantação do novo salário mínimo, a Prefeitura de João Pessoa paga os salários de janeiro nesta quinta (29) e sexta-feira (30). As secretarias de Administração (Sead) e de Finanças (Sefin) já concluíram o fechamento da folha e garantem o pagamento dos proventos dentro do mês trabalhado conforme acontece desde janeiro de 2021 na gestão municipal.

De acordo com o calendário de pagamentos, na quinta-feira (29) recebem os salários os servidores aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município (IPM). Na sexta-feira (30), é a vez dos servidores da ativa, entre efetivos, comissionados e prestadores de serviço receberem seus salários.

O prefeito Cícero Lucena anunciou, no dia 19 de janeiro, o aumento de mais de 8% no salário dos guardas civis metropolitanos de João Pessoa. O reajuste é mais uma forma de valorizar o trabalho dos servidores da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), que atuam diariamente nas ruas da Capital.

“É com muita alegria e responsabilidade que conseguimos fazer esse anúncio para nossos servidores da Guarda Civil Metropolitana. A gente está vendo a nossa Guarda avançando cada vez mais, cumprindo o seu papel institucional de ajudar na segurança do município de João Pessoa, com tecnologia, com eficiência, com competência, mas de forma humanizada”, destacou o prefeito Cícero Lucena.

Valorização da Guarda – O secretário de Segurança Urbana e Cidadania, João Almeida, elencou as melhorias para a categoria na gestão do prefeito Cícero Lucena e do vice-prefeito Leo Bezerra. “Convocação de aprovados em concurso público, fardamentos novos, equipamentos de trabalho, armamento, tecnologia, capacitação, aumento salarial. São muitas conquistas ao longo dos últimos anos. Antes, a instituição tinha apenas cinco viaturas para o policiamento preventivo e hoje conta com mais de 50. Só agradecer a dedicação dos profissionais que fazem a Guarda”, ressaltou.

“Hoje, os prefeitos Cícero Lucena e Leo Bezerra anunciaram duas ações. A primeira é que está equiparando o vencimento inicial dos guardas municipais ao salário mínimo. O segundo ponto é que, na lei dos guardas, eles têm aquelas progressões funcionais sobre o vencimento. Mas a gratificação é sempre a do salário mínimo. E, hoje, a Prefeitura equiparou individualmente cada um. Então, se o servidor está na quinta categoria, ele vai receber os 100% igual ao seu vencimento, e não ao salário mínimo. Em resumo, a gente pode dizer que é um aumento de mais de 8%”, explicou o secretário de Administração de João Pessoa, Valdo Alves.

Íris Cavalcante, presidente do Sindicato dos Guardas Municipais de João Pessoa, ressaltou que a categoria vive atualmente uma outra realidade. “Até 2021, não tínhamos auxílio-alimentação, trabalhávamos com armamento e fardamento muito antigo, além de 40 horas/semanais. Hoje, a realidade é outra. Em pouco mais de 4 anos, nós conseguimos feitos históricos para a Guarda, que tem 36 anos de atuação em João Pessoa”, declarou.