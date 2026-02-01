Pagamento dos servidores estaduais começará quinta-feira (29) e injetará R$ 900 milhões na economia paraibana — Governo da Paraíba

O pagamento dos servidores estaduais terá início nesta quinta-feira (29), quando recebem reformados, aposentados e pensionistas. Já na sexta (31), será a vez dos servidores da ativa. O anúncio do pagamento da folha de janeiro foi feito pelo governador João Azevêdo, nesta segunda-feira (26), durante o Programa Conversa com o Governador, transmitido em cadeia estadual pela Rádio Tabajara.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual destacou a importância de o Governo da Paraíba manter a folha do funcionalismo em dia. “Nos dias 29 e 30 os servidores estaduais vão estar recebendo seus salários, dentro do mês trabalhado, como fazemos desde janeiro de 2019. Eu sei que é obrigação do Estado pagar em dia, mas às vezes tem estados e municípios que não pagam em dia”, disse.

“Isso representa uma injeção de R$ 900 milhões na economia. Muita gente muitas vezes pergunta por que o varejo na Paraíba bate recordes durante dez meses consecutivos. Muita gente pergunta por que a renda média do paraibano está crescendo. Muita gente quer saber por que o PIB da Paraíba está também crescendo. Aí tem o esforço do Governo de fazer com que, mensalmente, R$ 900 milhões sejam injetados na economia. E, logicamente, a participação da iniciativa privada que acredita na Paraíba”, acrescentou o gestor paraibano, momento em que também exemplificou os investimentos da iniciativa privada na economia do Estado com a construção de equipamentos, como o Tauá Resort, que já tem data de inauguração e que recebeu investimentos da ordem de R$ 600 milhões.

Calendário

29 — Aposentados, pensionistas e reformados

30 — Servidores da ativa (Administração direta e indireta)