NO VIGÉSIMO SÉTIMO BOLETIM DA ATUAL GESTÃO SÃO JOSÉ DO SERIDÓ VOLTA AO PATAMAR DE SETE INFECTADOS PELA COVID-19

A Prefeitura de São José do Seridó (PMSJS), através da Secretaria de Saúde (SESAD), comunica mais uma vez à população local sobre a situação epidemiológica de COVID-19 no município. Desta vez, os dados são referentes a esta segunda-feira (08).

Os casos notificados chegaram ao patamar de 928. Existem apenas oito casos suspeitos e os confirmados somam 365. Ao todo são 555 casos descartados. Não há pacientes em situação de internação e não há nenhum caso de óbito.

No município existem apenas sete infectados pela COVID-19 que seguem em tratamento domiciliar. O número de munícipes recuperados soma 358.

Existem 25 pessoas sendo monitoradas no momento. Casos monitorados são pessoas que tiveram algum tipo de contato com terceiros que testaram positivo para COVID-19.

Até 14 de março estará em vigor o decreto 277/2021, emitido pela gestão municipal, que enrijece medidas de combate ao COVID-19 em São José do Seridó. Confira decreto: