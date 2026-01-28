Funjope leva editais da Política Nacional Aldir Blanc para comunidades
A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) segue o calendário de reuniões da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e realiza, nesta terça-feira (27) e quarta-feira (28), rodadas de diálogo na Comunidade Santa Clara, bairro Castelo Branco, e no Ponto de Cultura Associação Comunitária Agrícola de Muçumagro (Acam). Esta ação vai passar por diversas localidades e se encerra no dia 4 de fevereiro, no bairro José Américo. Os encontros começam às 18h.
“Nós temos uma prática estabelecida na Funjope: sempre que lançamos um edital desse porte da Política Nacional Aldir Blanc, nós levamos esse edital para ser conversado, explicado detalhadamente e traduzido para as comunidades. É um trabalho que fazemos há quatro anos e vem dando certo”, observa o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.
Ele avalia que isso mostra a capacidade que a equipe da Funjope tem de fazer essa conversa com os artistas, com os profissionais da cultura, no próprio território onde vivem. “Nos mais recentes que fizemos foi muito boa a presença das pessoas. Elas sempre ficam muito empolgadas e estimuladas para participar de um edital quando conhecem as regras. E esse é o nosso trabalho”, acrescenta.
As rodadas de diálogo têm o objetivo de realizar a busca ativa de agentes culturais, especialmente aqueles que produzem arte e cultura na periferia, em regiões menos assistidas da cidade, para que possam acessar os recursos da Política Nacional Aldir Blanc.
Técnicos da Funjope estão levando a essas regiões os editais publicados, falando sobre a PNAB, seus objetivos, como funciona e especialmente orientando os agentes sobre como se inscrever para ter acesso aos recursos.
As datas das primeiras reuniões estão definidas, assim como os locais, mas a Funjope vai seguir agendando outros encontros conforme solicitação das comunidades.
Serviço – A reunião na Comunidade Santa Clara será nesta terça-feira (27), na Rua Santa Clara de Assis, 151 – Castelo Branco. Já a reunião no Muçumagro acontece nesta quarta-feira (28), no Ponto de Cultura Associação Comunitária Agrícola de Muçumagro (ACAM), localizado na Rua das Cupiúbas, 63.
Confira datas das próximas reuniões
03/02/26 – 18h – Ponto de Cultura Ateliê Multicultural Elioenay Gomes – Rua da Areia, 155, Varadouro.
04/02/26 – 18h – Centro Comunitário José Américo de Almeida – Rua Joaquim Farias Barbosa, 136 – José Américo.