Equipamentos para oxigenar água do Açude Velho, em Campina Grande, começam a ser instalados. Reprodução/TV Paraíba

Equipamentos para oxigenar água do Açude Velho, cartão-postal de Campina Grande, os chamados “aeradores” começaram a ser instalados nesta segunda-feira (26). A instalação faz parte das medidas para melhorar a qualidade da água do local, após a retirada de toneladas de peixes mortos. As informações foram confirmadas pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma).

De acordo com a prefeitura, são quatro aeradores do tipo chafariz, que lançam água para cima, e dois aeradores do tipo palheta, responsáveis pela movimentação horizontal da água. Os equipamentos chegaram no dia 15 de janeiro e a montagem foi concluída na segunda-feira (26). Não foi informada uma data para finalização da instalação dos equipamentos.

Ao todo, são seis aeradores que começaram a ser instalados. Posteriormente serão adicionados mais dois aeradores, totalizando oito, como “medida de caráter urgente”. O engenheiro civil da Sesuma, Marcus Aurélio Coutinho Barreto Filho, disse que a instalação prioriza a área central do reservatório.

“O objetivo principal é aumentar a concentração de oxigênio dissolvido na água de forma segura e controlada. Por isso, optamos por instalar os aeradores na área central do açude, evitando intervenções na lâmina superficial que poderiam provocar novos desequilíbrios, como a ressuspensão de sedimentos. A expectativa é de que, em poucos dias, já seja possível observar melhorias visíveis, como a redução da coloração escura da água e a diminuição do odor característico da decomposição anaeróbica”, explicou.

Além da instalação dos equipamentos, também vai haver um acompanhamento contínuo dos níveis de oxigênio, permitindo ajustes na operação dos equipamentos. Serão utilizados cerca de 1,5 km de cabos elétricos especiais para submersão nas águas para que os equipamentos funcionem como desejado.

Equipamentos conhecidos como aeradores começaram a ser instalados nesta segunda-feira (26), no Açude Velho, em Campina Grande – Foto: Prefeitura de Campina Grande.

A requalificação do Açude Velho

Além das medidas imediatas, a prefeitura de Campian Grande informou que também há um projeto mais geral para requalificar o Açude Velho, internamente e também no entorno, no que diz respeito a urbanização.

Uma “grande estação de tratamento” deve ser construída para “coletar o esgoto, tratá-lo e devolvê-lo ao açude”, segundo informou o prefeito da cidade, Bruno Cunha Lima, anteriormente.

“Se interromper o despejo corre o risco do açude secar, então vamos identificar de onde vem [a água] para tratá-la e devolvê-la ao açude mais limpa (…) Será uma grande estação de tratamento para coletar o esgoto, tratar e devolver ao açude”, afirmou o prefeito.

O local também deve passar por um desassoreamento, com a remoção do material sedimentado existente há anos. A prefeitura não deu prazo para início e conclusão da obra, que deve custar mais de R$ 30 milhões, segundo a Secretaria de Obras da cidade (Secob).