Com benefícios à população, Governo de MS entrega obras de infraestrutura urbana em Guia Lopes

Obras essenciais de infraestrutura, que beneficiam diretamente a população e o desenvolvimento no município de Guia Lopes da Laguna, foram entregues nesta sexta-feira (23) pelo Governo de Mato Grosso do Sul. O governador Eduardo Riedel cumpriu agenda no município, onde entregou obras de pavimentação, restauração, drenagem e construção de uma ponte.

“Esse é o trabalho que estamos fazendo nos municípios para ajudá-los a se estruturar, seja na pavimentação, saneamento, equipamentos de educação ou saúde. A gente tem visto melhorias nos 79 municípios do Estado, acompanhando o crescimento e desenvolvimento. Guia Lopes tem recebido um volume de investimento muito grande por parte do Estado, por parte do privado, gerando grandes oportunidades para as pessoas”, disse Riedel.

As obras somam aproximadamente R$ 9,8 milhões em investimentos concluídos entre 2023 e 2024, fazem parte do programa MS Ativo Municipalismo, e refletem o compromisso do Governo do Estado e com todos os municípios de Mato Grosso do Sul.

A população experimenta ganhos imediatos em mobilidade, saneamento e oportunidades econômicas, promovendo desenvolvimento sustentável do município.

Em pavimentações asfálticas e sistemas de drenagem foram investidos mais de R$ 7,7 milhões nas ruas 15 de Novembro e Castro Alves, além da restauração de diversas ruas, que possibilitam caminhos sem poeira em dias secos e livres de atoleiros em dias de chuvas.

“São obras importantes que contribuem para a melhoria da infraestrutura urbana e no dia a dia da nossa população. E só são possíveis por conta desta parceria com o Estado”, disse o prefeito de Guia Lopes, Max Antônio Soares. Já a nova ponte de concreto de quase 40 metros de extensão sobre o Rio Feio facilita o tráfego de veículos agrícolas e o escoamento de produção rural.

