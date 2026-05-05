Sine-PB oferta mais de 390 vagas de emprego para oito municípios paraibanos — Governo da Paraíba

A partir desta segunda-feira (26), o Sistema Nacional de Emprego da Paraíba (Sine-PB) disponibiliza 392 vagas de emprego distribuídas em oito municípios paraibanos. As oportunidades contemplam diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade e estão localizadas nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Patos, Santa Rita, São Bento, Princesa Isabel, Cabedelo e Pombal.

Na capital paraibana, se concentra o maior número de vagas de emprego, com 130 oportunidades, sendo 26 para auxiliar de pedreiro, pedreiro (10), carpinteiro (7), ajudante de carga e descarga de mercadoria e vigia (5 vagas cada cargo), porteiro (5) e confeiteiro (2). Também há vagas para churrasqueiro, açougueiro, encanador, estoquista, supervisor de cobrança, soldador, ajudante de cozinha, auxiliar de agricultura, apontador de obras, auxiliar de padeiro, entre outras funções.

No município de Patos, o Sine-PB disponibiliza durante a semana 107 postos de trabalho, sendo 100 destinados à função de operador de telemarketing ativo e receptivo. Ainda há oportunidades para vendedor de comércio varejista, estoquista, porteiro, atendente de lojas, operador de caixa e supervisor de vendas comercial.

Campina Grande reúne 71 vagas, com destaque para atendente de lojas e mercados (6), vendedor porta a porta (6), vendedor em domicílio, estoquista, auxiliar de logística e vendedor interno (5 vagas cada função). Também há oportunidades para consultor de vendas, digitador, garçom, faxineiro, cozinheiro geral, empregado doméstico nos serviços gerais e engenheiro civil – ens. superior completo (uma).

Em Cabedelo, o Sine-PB oferta 27 vagas de emprego, entre as quais para funções de auxiliar de produção (10), balconista de açougue (5), garçom (3), além também de vagas para analista fiscal (economista), pizzaiolo, padeiro, pasteleiro, torneiro mecânico e confeiteiro.

O município de Princesa Isabel conta com 11 vagas, com oportunidades para auxiliar de cozinha, cozinheiro de restaurante, servente de obras, decorador de eventos, empregado doméstico diarista, babá, cozinheiro geral, operador de caixa e repositor de mercadorias.

Em Santa Rita, estão disponíveis 40 vagas, das quais 30 são para atendente de lanchonete, serrador de madeiras (2), cozinheiro geral (2), auxiliar de cozinha (2), representante técnico de vendas (2), etc.

Em São Bento, o Sine-PB disponibiliza 4 vagas, destinadas aos cargos de promotor de vendas, auxiliar administrativo e estoquista. E, em Pombal, há duas vagas para a função de operador polivante da indústria têxtil.

Os trabalhadores interessados devem comparecer às unidades do Sine-PB portando documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado. Atualmente, o Sine-PB conta com 16 postos em funcionamento, além de cinco unidades de extensão de atendimento nas Casas da Cidadania, em João Pessoa. As unidades estão distribuídas nos municípios de Campina Grande, Cajazeiras, Mamanguape, Monteiro, Pombal, Sapé, Bayeux, Conde, Guarabira, Itaporanga, Santa Rita, Cabedelo, Patos e Princesa Isabel.

O Sine-PB atua em parceria com empresas privadas na intermediação de mão de obra. Os serviços para empresas instaladas ou que pretendem se instalar no estado podem ser solicitados pelo e-mail [email protected]. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 3218-6600.

Confira as vagas