Secretaria de Educação realiza formação com profissionais das Escolas Ativas Integrais

A Rede Municipal de Ensino de João Pessoa passa a contar este ano com mais duas Escolas Municipais Ativas Integrais (EMAIs) que são a EMAI Ana Cristina Rolim Machado, em Mangabeira, e a EMAI Padre Bartolomeu de Gusmão, no bairro do Cristo Redentor. A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), por meio da Diretoria de Ensino, Gestão e Escola de Formação (Degef), realizou nessa quinta (22) e sexta-feira (23) a primeira formação com as equipes gestoras dessas unidades.

O processo formativo, que aconteceu na Escola Municipal Augusto dos Anjos, no Cristo, diretores, coordenadores pedagógicos (CPs) e coordenadores administrativos financeiros (CAFs), que assumiram a gestão de algumas EMAIs este ano.

“Iniciamos o ano letivo de 2026 com a formação dos diretores e das equipes gestoras das EMAIs. A preparação para o início do ano letivo realizada pela equipe escolar é fundamental para garantir uma jornada de aprendizagem significativa para os nossos alunos. São ações administrativas, estratégicas planejadas, metas são traçadas e organizadas com cuidado e responsabilidade. Tudo é feito com muito carinho e tendo em vista o bom desenvolvimento dos estudantes”, destacou a secretária executiva da Educação, Luciana Dias.

Durante as formações foram transmitidas quais as bases do modelo das Escolas Municipais Ativas Integrais, os eixos formativos, de que forma os profissionais devem conduzir os modelos pedagógicos e de gestão a serviço do estudante.

Anderson Lima está assumindo a direção da EMAI Durmeval Trigueiro Mendes que funciona no bairro do Rangel. Ele destacou a importância de participar deste momento de formação. “É importante conhecer bem o modelo para poder realizar a aplicabilidade correta na escola buscando justamente essa transformação junto aos professores, junto aos estudantes e junto à comunidade escolar. Com isso, conseguimos valorizar o tempo de permanência do estudante na escola de forma com que esse tempo seja da melhor forma aproveitado, tanto para o lado da aprendizagem, do letrar, do letramento, trabalhar a leitura e a escrita dos estudantes”, ressaltou o diretor.

A formação promoveu o alinhamento pedagógico, administrativo e organizacional das equipes gestoras que assumiram as novas unidades escolares.

“O gestor está tendo esse primeiro momento para entender como se dão os processos, como ele se insere nesse novo contexto de educação integral. A educação parcial é extremamente importante, mas a integral contempla outras dimensões da vida do estudante. Então, estar inserido nesse momento, entender como se dá esses processos é muito importante para que o gestor consiga levar a sua equipe ao entendimento pleno de como garantir que esses projetos de vida desses estudantes sejam construídos com êxito”, pontuou a coordenadora pedagógica das EMAIs, Ísis Oliveira.