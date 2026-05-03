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Pagode do Meu Agrado leva tradição e renovação ao Nossa Música neste sábado

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Rede Paraíba com a nova edição do Nossa Música de Verão, que neste sábado (24) chega ao seu segundo dia de exibição trazendo como destaque a banda Pagode do Meu Agrado. Com a apresentação de Malu Rolim, o grupo promete embalar o público com muito ritmo, emoção e aquele pagode que atravessa gerações.

Grupo musical é atração do segundo dia do programa exibido pela Rede Paraíba. Saullo Hipolito

Conhecido pela forte ligação com o pagode tradicional, o Pagode do Meu Agrado vive um momento especial da carreira: ao mesmo tempo em que mantém a fidelidade do seu ritmo tradicional, levando a trajetória do grupo desde o início, a banda também mira um público mais jovem, apostando em novas sonoridades e presença cada vez maior nas plataformas digitais, sem abrir mão da essência.

No palco do Nossa Música, o público pode esperar um encontro entre passado e presente, com canções que despertam a memória afetiva e mostram como o pagode segue vivo, atual e em constante transformação.

O Nossa Música vai ao ar neste sábado (24), logo depois do programa Minha Paraíba, na tela das TVs Cabo Branco e Paraíba, celebrando a música, os artistas e a força da cultura que conecta gerações na Paraíba.

Malu Rolim é a apresentadora do programa. Saullo Hipolito

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