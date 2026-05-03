Funjope pagou nesta sexta-feira mais de R$ 1,4 milhão para agremiações do Carnaval Tradição

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) pagou, nesta sexta-feira (23), o valor de R$ 1,4 milhão destinado ao Carnaval Tradição 2026. O recurso é referente ao edital de chamamento público número 60.007/2025, que envolve as ala ursas, escolas de samba, tribos indígenas carnavalescas, clubes de orquestras e maracatus.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, ressaltou que o pagamento representa um compromisso estabelecido com as agremiações. “Nós estamos honrando nossos compromissos estabelecidos em 2025 para o Carnaval Tradição. Em dezembro do ano passado, antecipamos o edital, fizemos todo o concurso e agora estamos em condições plenas de executar o pagamento que realizamos nesta sexta-feira, conforme combinado com todas as agremiações. É assim a responsabilidade, o compromisso e o cuidado que a gestão do prefeito Cícero Lucena tem com o Carnaval Tradição”, afirmou.

Ele ainda destacou que a cada ano, a Prefeitura investe sempre mais no Carnaval Tradição. “Estamos qualificando a estrutura do Carnaval de maneira que todas as agremiações – ala ursas, tribos indígenas carnavalescas, clubes de orquestra, escolas de samba, os maracatus – possam se sentir tranquilas, seguras no desenvolvimento do Carnaval e apresentem a sua criatividade e potencialidade na avenida”, acrescentou Marcus Alves.

A presidente da Liga Carnavalesca de João Pessoa, Shilon Gama, ressaltou a importância da liberação desses recursos. “Nós tivemos um avanço grande em relação aos outros anos, um olhar mais criterioso com relação ao nosso Carnaval Tradição. Foi muito bom. Todas as agremiações estão satisfeitas, se sentindo muito valorizadas. A cada ano tem melhorado e, pelo andar da carruagem, já sentimos que, no próximo ano, será muito melhor”, pontuou.

Edson Pessoa, secretário da Liga Carnavalesca de João Pessoa, também comemorou. “Quanto mais a gente trabalha com essa parceria junto à Prefeitura, através da Funjope, mais melhoramos o nosso diálogo, que já é bom. Isso nos deixa muito à vontade para que possamos buscar essa melhoria”, ressaltou.

Ele observou que uma escola de samba não é só uma brincadeira de Carnaval, mas envolve muito trabalho. “Cada uma tem muitos profissionais: a costureira, o sapateiro, o soldador, o marceneiro que faz os carros alegóricos, que sustentam suas famílias a partir desse trabalho”, disse. Além disso, o secretário destacou os valores de outras agremiações, como as tribos indígenas do grupo A, que vão receber R$ 30 mil. “Esse valor investido nessa subvenção é legal do ponto de vista de trazer para João Pessoa o dinheiro de volta através dos impostos, já que o comércio vende os tecidos, por exemplo. Tudo é revertido em imposto, que volta para a Prefeitura”, comentou Edson Pessoa.

O presidente da Associação das Ala Ursas de João Pessoa, Juan Santos, também destacou a importância do recurso e do diálogo com a Funjope. “Nesta gestão de Cícero Lucena, a cultura popular e o Carnaval Tradição vêm recebendo esse incentivo financeiro e a cada ano vem melhorando, aumentando. Temos uma parceria muito boa com a Funjope, sempre estamos conversando, auxiliando as agremiações. Graças a Deus, temos uma boa convivência e a Funjope tem ajudado no crescimento do Carnaval Tradição”, afirmou.

Premiação – O valor da premiação será distribuído da seguinte forma. Para as escolas de samba serão seis prêmios de R$ 52 mil, totalizando R$ 312 mil; para os clubes de orquestra do grupo A, serão cinco prêmios de R$ 30 mil, totalizando R$ 150 mil. Já para os do grupo B, serão quatro prêmios de R$ 26 mil, num total de R$104 mil.

Também serão premiadas as tribos indígenas, sendo cinco prêmios de R$ 30 mil para as do grupo A, totalizando R$ 150 mil, e oito prêmios de R$ 26 mil para as tribos do grupo B, num total de 208 mil.

Para as ala ursas, serão 10 prêmios de R$ 30 mil para as integrantes do grupo A, totalizando R$ 300 mil; e para as do grupo B, serão oito prêmios de R$ 26 mil, somando R$ 208 mil. Por fim, para os maracatus, serão três prêmios de R$ 10 mil, totalizando R$ 30 mil.