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Qual a Boa marca presença nos 20 anos do Fest Verão

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Qual a Boa marca presença nos 20 anos do Fest Verão. TV Cabo Branco/ reprodução

Há vinte anos, cobrir um festival de música significava apenas relatar o que acontecia no palco. Hoje, a notícia é a experiência. Foi com esse espírito que o Qual a Boa marcou presença nos 20 anos do Fest Verão, não apenas observando, mas integrando a narrativa de um dos maiores eventos do verão paraibano. No último sábado (17), enquanto a arena em Cabedelo fervia com a nostalgia de duas décadas de história, Felipe Lima e Malu Rolim mostravam, na prática, como uma marca se torna a “alma” da festa.

Após o hiato forçado pela pandemia em 2021, o festival chegou à sua 20ª edição com o mote “Verão de 20 Verões”. E para uma data histórica, a estratégia do Qual a Boa precisava ir além do digital. A plataforma ocupou a arena de 17 mil metros quadrados com o que há de mais atual em marketing de influência e ativação de marca.

A Boa é viver a experiência

O Qual a Boa apostou na interação para gerar conexão emocional. A dupla Felipe Lima e Malu Rolim, que já se consolidou como a “cara” da agenda cultural na Paraíba, liderou a cobertura e mostrou a ativação dinâmica dos nossos promotores com roleta e distribuição de brinde. Quem passou pela ativação não levou apenas um copo com cordinha para casa, mas também a memória de uma interação divertida. É a aplicação prática do conceito de brand experience.

Com o Qual A Boa, o evento vira conteúdo, ganha movimento e alcança toda a Paraíba. TV Cabo Branco/ reprodução

Com o Qual A Boa, o evento vira conteúdo, ganha movimento e alcança toda a Paraíba. E foi exatamente o que se viu: enquanto a roleta girava, o conteúdo subia para as redes, ampliando o alcance do parceiro para muito além dos muros da arena em Cabedelo.

Nostalgia ao vivo com Felipe Lima e Malu Rolim

A presença do Qual a Boa dialogou perfeitamente com o clima da noite. O sábado (17) foi desenhado para reviver a magia de 6 de janeiro de 2013, reunindo no mesmo palco gigantes como Bell Marques, Xand Avião, Ramon Schnayder e Sorriso Maroto.

Bell Marques, o único artista a tocar em todas as edições do festival, resumiu o sentimento que o Qual a Boa capturou em sua cobertura:

“Eu vi esse festival crescer, se transformar e se tornar um dos maiores do país e poder fazer parte de todas as edições é como celebrar uma amizade que se renova a cada Verão”, celebrou Bell.

O diferencial da cobertura do Qual a Boa está na agilidade e na linguagem. Utilizando a estratégia de conteúdo em tempo real, Felipe e Malu entregam o conteúdo no “calor do momento”, quando a curiosidade do público está em alta. Além disso, a noite rendeu material para produção de postagens atemporais, que duram mais tempo nas redes sociais (conteúdo evergreen). Tudo isso com muita qualidade e profissionalismo.

O Qual a Boa tem a expertise, os nomes e a plataforma para transformar sua festa em experiência e conteúdo de alto alcance.

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