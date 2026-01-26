‘Amigos da Praia’ da Emlur leva ações educativas com tenda itinerante para o Bessa

As ações do programa ‘Amigos da Praia’, desenvolvido pela Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana de João Pessoa (Emlur), seguem acontecendo ao longo do verão. Neste sábado (24), será realizada mais uma edição da iniciativa, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância do descarte correto dos resíduos e da preservação do meio ambiente, especialmente nas áreas litorâneas da Capital.

A atividade deste sábado acontece a partir das 8h, na Praia do Bessa, nas proximidades do Bessa Grill, com a instalação da Tenda Itinerante e realização de ações educativas voltadas para banhistas, comerciantes e frequentadores da Orla.

De acordo com o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, o programa tem papel fundamental na construção de uma cidade mais limpa e sustentável. “Esse trabalho é extremamente importante para alertar as pessoas de que cada um tem responsabilidade sobre o descarte correto dos resíduos. A limpeza urbana começa com a conscientização e com atitudes simples no dia a dia”, destaca.

Coleta domicilar – A Emlur reforça que, mesmo com o aumento do fluxo de pessoas e a realização de diversos eventos neste período de verão, segue atuando em toda a cidade com a coleta domiciliar regular.

A Autarquia destaca ainda que as equipes realizam serviços de limpeza antes, durante e após os eventos realizados no Busto de Tamandaré, garantindo que os espaços sejam rapidamente higienizados, sem prejuízos para a população no dia seguinte.

Confira o cronograma do ‘Amigos da Praia’ para os próximos dias:

Tenda Itinerante

24/01 (sábado)

8h – Praia do Bessa (próximo ao Bessa Grill)

25/01 (domingo)

9h – Praia Barra de Gramame (faixa de areia)

31/01 (sábado)

16h – Praia de Tambaú (Largo da Gameleira)

1º/02 (domingo)

8h- Praia do Sol (faixa de areia)

7/02 (sábado) – encerramento

9h- Praia de Tambaú (Busto de Tamandaré)