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SMS ressalta importância de fortalecer sistema imunológico de crianças e adolescentes na volta às aulas

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As férias escolares estão chegando ao fim e a Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (SMS-JP) renova o alerta de prevenção sobre os cuidados essenciais para que crianças e adolescentes tenham um início de ano letivo saudável. Isso porque o contato direto entre os estudantes favorece a transmissão das viroses e a rotina pode impactar o sono e a imunidade. Por isso, é tão importante fortalecer o sistema imunológico.

De acordo com a pediatra do Hospital Municipal do Valentina, Lúcia Magalhães, com o fim das férias escolares, as crianças e os adolescentes retomam a rotina de aulas e podem surgir novos desafios para a saúde. “O aumento do convívio em salas fechadas favorece a transmissão das viroses, enquanto mudanças de rotina podem impactar o sono, a alimentação e a imunidade. Para uma volta às aulas tranquila, além de preparar o material escolar, orientamos os pais e responsáveis que tomem algumas precauções”, alertou.

Viroses e infecções respiratórias – Com o aumento do contato entre as crianças, cresce a incidência de gripes, resfriados, viroses gastrointestinais e conjuntivites. “A orientação é reforçar os hábitos simples, porém eficazes, como lavar as mãos com frequência ou usar álcool 70% em gel, principalmente antes e após as refeições, e antes e após uso do sanitário. Evitar levar as mãos aos olhos, nariz e boca, além de ensinar a cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar. É necessário também manter a criança em casa em caso de febre, vômitos, diarreia ou tosse”, afirmou a pediatra.

Vacinação – Conferir a caderneta de vacinação antes do retorno às aulas é fundamental. As vacinas são importantes para proteger não apenas as crianças, mas toda a comunidade. Devem estar atualizadas, entre outras, as vacinas contra tuberculose, sarampo, caxumba, rubéola (tríplice viral), poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, varicela, influenza, meningite, pneumonia, HPV, além da Covid-19, conforme indicação por faixa etária.

Sono e alimentação equilibrados – Durante as férias, os horários do sono costumam ficar desregulados, sendo necessária uma reintrodução gradual das rotinas escolares dias antes do retorno às aulas, incluindo horários regulares de sono, refeições e tempo dedicado às tarefas de casa.

Também oferecer uma alimentação equilibrada, com consumo maior de frutas, verduras, legumes e uma boa hidratação, contribui para fortalecer o sistema imunológico e melhorar a concentração. Outra recomendação é evitar a ingestão de produtos industrializados.

Atenção à saúde emocional – A volta às aulas pode gerar ainda ansiedade ou preocupação, especialmente em crianças que estão iniciando a vida escolar ou mudando de unidade de ensino. Conversar, acolher os sentimentos e observar mudanças de comportamento são atitudes essenciais. “É necessária uma atenção à presença de choro excessivo, recusa persistente em ir à escola ou alterações importantes no sono e apetite”, alertou a médica.

Check-up e acompanhamento pediátrico – Focada na prevenção, a Secretaria Municipal de Saúde lembra os pais e responsáveis de levar as crianças para visitas regulares ao pediatra, com vistas a manter sempre um quadro de saúde estável e sem preocupações. Recomendamos realizar consultas com o pediatra regularmente para avaliação e acompanhamento do crescimento, desenvolvimento, além de orientações gerais. A prevenção ainda é o melhor caminho para garantir um ano letivo saudável e tranquilo”, reforçou Lúcia Magalhães.

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