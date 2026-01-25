Polícia Civil deflagra operação contra venda clandestina de canetas emagrecedoras na Paraíba

Canetas emagrecedoras apreendidas em operação na manhã desta quinta-feira (22). Foto: Divulgação/PCPB

A Polícia Civil da Paraíba deflagrou, na manhã desta quinta-feira (22), uma operação com foco no combate à venda clandestina de canetas emagrecedoras. A ação foi coordenada pela Delegacia de Sapé, na Zona da Mata.

Durante a operação, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário, sendo quatro em Sapé e um em João Pessoa.

Nos endereços que foram alvos da operação, os policiais apreenderam medicamentos conhecidos comercialmente como “Mounjaro” e “Ozempic”, popularmente chamados de “canetas emagrecedoras”.

Além dos fármacos, aparelhos celulares também foram recolhidos para auxiliar na apuração dos fatos. Os responsáveis pelo material apreendido foram conduzidos à delegacia, onde prestaram esclarecimentos às autoridades policiais.

Segundo a Polícia Civil, a operação teve como objetivo reprimir a comercialização irregular de canetas emagrecedoras, prática que representa risco à saúde pública. Todo o material apreendido será submetido à análise.