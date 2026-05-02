Mersinho Lucena é destituído do comando do Progressistas de Cabedelo

(Foto: Divulgação)

O deputado federal Mersinho Lucena (Progressistas) foi destituído do comando do partido no município de Cabedelo, região metropolitana de João Pessoa. De acordo com o site do TSE, o órgão provisório da legenda foi “inativado por decisão do partido” nesta quarta-feira (21).

Mersinho há tempos comandava o Progressistas no município e chegou a ser eleito vice-prefeito pela legenda.

O afastamento ocorre após o rompimento entre o seu pai, o prefeito de João Pessoa Cícero Lucena (MDB), com o grupo Ribeiro. Cícero encontrou portas fechadas para disputar o Governo do Estado este ano na base do Governo, que optou pela candidatura de Lucas Ribeiro – sobrinho de Aguinaldo.

Aguinaldo comanda o Progressistas na Paraíba.

O município de Cabedelo passará por eleições suplementares no próximo dia 12 de abril, após a cassação dos mandatos do prefeito André Coutinho e da vice, Camila Holanda.

Pelo que apurou o Blog, a destituição de Mersinho foi sem aviso prévio. Nos bastidores, os aliados do deputado receberam o movimento como uma retaliação.