Por MRNews



Jordana precisará deixar o BBB26 para depor após episódio com Pedro? Entenda o que diz a polícia

A polêmica envolvendo Jordana e Pedro Henrique Espíndola no BBB26 segue repercutindo fora da casa mais vigiada do Brasil. Após a exibição das imagens que mostram o momento em que a participante foi importunada dentro da despensa, muitas dúvidas surgiram nas redes sociais — especialmente sobre a possibilidade de Jordana ter que deixar o reality para prestar depoimento à polícia.

Segundo informações confirmadas pelas autoridades, não há, até o momento, qualquer necessidade de Jordana sair do programa para depor. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil como importunação sexual, crime classificado como de ação penal pública incondicionada. Isso significa que a apuração independe de representação formal da vítima, ou seja, mesmo sem um boletim de ocorrência registrado por Jordana, o inquérito segue normalmente.

Polícia analisa imagens exibidas no programa

As imagens exibidas no último domingo (19) no BBB26 são consideradas provas relevantes para o andamento da investigação. Os registros mostram Pedro se aproximando de Jordana na despensa e tentando beijá-la sem consentimento, atitude que gerou reação imediata da sister e forte repercussão dentro e fora da casa.

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De acordo com a polícia, neste primeiro momento, não está prevista a oitiva de Jordana, já que os elementos iniciais — como vídeos e relatos — são suficientes para a continuidade da apuração. Novas diligências ainda estão sendo avaliadas.

Jordana relatou o episódio aos colegas

Após o ocorrido, Jordana conversou com outros participantes e detalhou como tudo aconteceu. Ela contou que estava procurando um babyliss quando Pedro entrou na despensa e se aproximou de forma inesperada.

“Ele entrou comigo dizendo: ‘deixa eu te ajudar’”, relatou a sister, afirmando que foi pega de surpresa pela atitude do então brother.

O depoimento informal dentro da casa reforçou o desconforto da participante e contribuiu para ampliar o debate sobre consentimento e limites, tema que rapidamente ganhou força nas redes sociais.

Pedro deixou o BBB26 após a repercussão

Diante da gravidade do episódio, Pedro Henrique Espíndola decidiu desistir do BBB26. A produção do programa também se manifestou, deixando claro que, mesmo sem a desistência, a conduta poderia resultar em expulsão.

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O caso reacendeu discussões importantes sobre responsabilidade, comportamento e segurança dentro de realities shows, especialmente em um programa de grande visibilidade como o Big Brother Brasil.

Enquanto isso, Jordana segue confinada no BBB26 e, ao menos por ora, não será retirada do jogo para prestar depoimento, conforme esclarecido pelas autoridades.

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