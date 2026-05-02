Diferença no preço do kiwi chega a R$ 51,52 entre supermercados e feiras livres em pesquisa de hortifrútis

O quilo do Kiwi Sungold no Mercado de Mangabeira custa R$ 28,00 (Box Marcos Hortifrutis) e no supermercado Rede Compras (Aeroclube) está sendo comercializado a R$ 79,52, marcando uma diferença no preço de R$ 51,52 entre os estabelecimentos, registra pesquisa para preços de hortifrútis realizada pelo Procon de João Pessoa. Confira aqui a tabela de preços.

Portanto, para o consumidor que precisa economizar no orçamento doméstico, vale a pena consultar a pesquisa do Procon-JP, uma vez que os preços praticados em diferentes estabelecimentos comerciais (supermercados e boxes de mercados públicos) estão bem significativos.

Assim como as diferenças, as variações também estão bem aparentes nos preços dos hortifrútis, a exemplo do quilo da vagem, 328,43%, que está oscilando entre R$ 7,00 (Galego das Frutas – Mercado de Mangabeira) e R$ 29,99 (Latorre – Torre), diferença de R$ 22,99.

O Procon-JP realizou o levantamento o no dia 21 de janeiro e visitou 15 estabelecimentos, coletando preços de 77 itens, a exemplo das folhagens, frutas, hortaliças e produtos da terra.

Alho e Brócolis – Outras diferenças bem grandes ficaram com o quilo do alho, R$ 41,09, com preços entre R$ 13,90 (Assaí Atacadista – Epitácio Pessoa) e R$ 54,99 (Manaíra – Manaíra), variação de 295,61%; seguido do Brócolis Ninja, R$ 26,96, oscilando entre R$ 25,00 (Box Tony das Frutas – Mercado Central) e R$ 51,96 (Rede Compras – Aeroclube), variação 107,84%.

Alface e espinafre – O preço do molho da alface Americana registra grande variação, 302,01%, com os preços praticados entre R$ 1,49 (Box Zé das Frutas – Torre) e R$ 5,99 (Supermercado Manaíra – Manaíra), diferença de R$ 4,50; o mesmo ocorrendo com o molho do espinafre, 234,90%, que oscila entre R$ 1,49 (Zé das Frutas – Mercado da Torre) e R$ 4,99 (Latorre – Torre), diferença de R$ 3,50.

Para conferir a pesquisa completa acesse o portal da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP https://procon.joaopessoa.pb.gov.br.