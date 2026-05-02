Cícero Lucena e presidente do Vila Galé se reúnem para projetar instalação de hotel no Centro Histórico da Capital

O prefeito Cícero Lucena e o vice-prefeito Leo Bezerra se reuniram nesta quinta-feira (22), no Centro Cultural São Francisco, com o presidente do Vila Galé, Jorge Rebelo, para dialogar sobre parcerias para a instalação de um hotel do grupo português no Centro Histórico de João Pessoa. O empreendimento irá funcionar no antigo Colégio Diocesano Pio XII, em frente à Academia Paraibana de Letras.

Cícero Lucena reforçou que a Prefeitura está à disposição para que esse projeto possa se consolidar, o que irá contribuir não só para o turismo, mas principalmente para a revitalização da área central da cidade. “Muito feliz em estar hoje aqui discutindo, debatendo e recebendo o empresário Jorge, que é dono da rede de hotéis Vila Galé, espalhada pelo mundo, inclusive no Brasil. Ele veio conhecer João Pessoa e admitiu a possibilidade da gente fazer um hotel aqui no Centro Histórico de João Pessoa, no antigo Colégio Pio XII, próximo ao Convento de São Francisco. A Prefeitura, e todos nós, nos colocamos à disposição para que esse projeto possa se consolidar, não só na questão turística, mas também na recuperação do Centro Histórico da nossa cidade”, colocou o prefeito.

O empresário Jorge Rebelo considerou a reunião positiva e disse acreditar na ótima relação com a Prefeitura para colocar o projeto em prática. “João Pessoa tem um Centro Histórico maravilhoso e que merece ser apoiado e incentivado para continuar o trabalho que está sendo feito aqui. Penso que teremos uma relação muito boa, porque Cícero é uma pessoa do meu gênero, simples e de luta”, observou.

O secretário municipal de Preservação, Revitalização e Inovação do Centro Histórico (Inovacentro), Thiago Lucena, acompanhou a reunião e apresentou informações sobre o Centro Histórico para os representantes do grupo. “É um marco essa possibilidade de termos um equipamento de hotelaria como a Vila Galé aqui no Centro Histórico. Estamos aqui como facilitadores com essa perspectiva de ter um empreendimento desse porte”, reforçou.

Esteve presente, também, representando a Arquidiocese da Paraíba, o padre Marcondes Meneses, que é curador do Patrimônio Histórico e Bens Culturais da Arquidiocese da Paraíba e presidente do Centro Cultural São Francisco. “A Prefeitura dá os seus incentivos necessários para que esse projeto possa ser realizado. Uma alegria muito grande e uma valorização para o nosso Centro Histórico receber o apoio da Prefeitura, do prefeito e de todos aqueles que trabalham em prol do Centro Histórico”, afirmou.