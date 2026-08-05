Bixarte e Chico César são indicados a um dos maiores prêmios do teatro nacional

Foto: José de Holanda/Divulgação | Foto: Cley/Divulgação

A lista de indicados ao Prêmio APTR, da Associação de Produtores de Teatro (APTR), foi divulgada nesta quarta-feira (21) e conta com a presença de dois artistas da Paraíba: Chico César e Bixarte. A premiação é uma das mais tradicionais do teatro brasileiro e chega, em 2026, à sua 20ª edição.

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O cantor e compositor paraibano Chico César, está sendo indicado na categoria Música (músicas originais) junto a Zeca Baleiro e Paulinho Moska, pelo espetáculo “Sonho encantado de cordel – o musical”.

Já a cantora e atriz Bixarte, foi indicada à melhor atriz coadjuvante, pela peça “Dentro da cabeça de alguém” da Cia Brasileira de Teatro.

Ao Jornal da Paraíba, Bixarte falou que a indicação é fruto de muito trabalho, estudo e esforço. “Não quero ocupar estes lugares só por ser minoria, mas sim por ser boa (…) meu grande objetivo é fazer com que a Paraíba e a arte paraibana cheguem em todos os lugares do Brasil e do mundo, sabe? Então tô feliz, tô em festa, doida pra ir para Paraíba pra comemorar com a minha mãe, com as minhas amigas e vamos aguardar esse prêmio, né? Vai que a gente leva pra Paraíba”, disse.

Criado para reconhecer profissionais que se destacaram ao longo do ano em diferentes segmentos das artes cênicas, o Prêmio APTR reúne, nesta edição, 16 categorias, contemplando áreas como atuação, direção, dramaturgia e música.

A data e local da cerimônia de premiação serão divulgadas em breve.