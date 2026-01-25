Prefeito Lucas acompanha obras de reforma do CAIC e reforça compromisso com modernização da gestão pública

Espaço passará a concentrar oito secretarias municipais, ampliando a integração dos serviços e o atendimento à população

O prefeito Lucas Galvão realizou, na manhã desta terça-feira (20), uma visita técnica ao prédio do CAIC, que passa por um amplo e importante processo de reforma em sua estrutura física.

Acompanhado por secretários municipais e integrantes da equipe técnica da Prefeitura, o gestor conferiu de perto o andamento das obras e os ajustes necessários para a nova fase do equipamento público.

O CAIC está sendo preparado para abrigar oito secretarias municipais, centralizando serviços administrativos e promovendo maior integração entre as pastas. A iniciativa faz parte do projeto de modernização da gestão pública, com foco na melhoria do atendimento à população e na otimização dos recursos públicos.

Durante a visita, o prefeito destacou a importância da obra para o funcionamento da administração municipal. “Estamos acompanhando de perto cada etapa dessa reforma, com responsabilidade e compromisso. Nosso objetivo é entregar um ambiente funcional, organizado e à altura das necessidades da população, garantindo melhores condições de trabalho para os servidores e mais agilidade nos serviços oferecidos ao cidadão”, afirmou Lucas.

A secretária municipal de Administração, Ingred Adely, também ressaltou os benefícios da centralização das secretarias no novo espaço. “Essa reestruturação representa um avanço significativo para a gestão. Com as secretarias reunidas em um único local, ganhamos integração, eficiência e mais qualidade nos processos administrativos, refletindo diretamente em um atendimento mais eficaz à população”, explicou.

A Prefeitura segue acompanhando o cronograma da obra para que o novo espaço seja entregue dentro do prazo previsto, reafirmando o compromisso com a modernização administrativa e com o fortalecimento dos serviços públicos no município.