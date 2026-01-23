Pesquisa do Procon-JP para preços de suplementos nutricionais constata diferença de mais de R$ 350

O consumidor que pratica esportes e faz uso de suplementos nutricionais deve consultar a pesquisa de preços para esses produtos realizada pelo Procon de João Pessoa. O levantamento encontrou uma diferença de até R$ 350,60 no Whein Protein Vitafor pó Isofort 900g, que oscila entre R$ 249,30 (Go Hard Suplementos – Miramar) e R$ 599,90 (Vitavibe Nutrição Esportiva – Bairro dos Estados), variação de 140,63%.

O suplemento pré-treino Body Action pó Darkness 200-300g tem a maior variação no preço, 200,60%, comercializado entre R$ 49,90 (Suplement Truck – Bessa) e R$ 150 (Mega Suplementos e Vitaminas – Geisel), diferença de R$ 100,10. A pesquisa foi realizada nesta terça-feira (20).

O levantamento do Procon-JP traz duas outras diferenças bem significativas: Whey Protein Dux 900g pó isolado/hidrolisado, R$ 145, que oscila entre R$ 250 (Mega Suplementos e Vitaminas – Geisel) e R$ 395 (Muscle & Cia – Bessa), variação de 58%; e no Whey Protein Dux 900g pó isolado, R$ 135,80, que está com preços entre R$ 259,20 (Go Hard Suplementos – Miramar) e R$ 395 (Muscle & Cia – Aeroclube), variação de 52,39%.

Mais variações – O quilo da Creatina Body Action pó apresenta uma variação bem significativa, 177,13%, oscilando entre R$ 59,90 (Suplement Truck – Bessa) e R$ 166 (Muscle & Cia – Bessa), diferença de R$ 106,10; seguido da Creatina Vitafor 300g pó Creafort/Creatine, 142,31%, com preços entre R$ 78 (Muscle & Cia – Bessa) e R$ 189 (Vitavibe Nutrição Esportiva – Bairro dos Estados), diferença de R$ 111,90.

A pesquisa foi realizada nos seguintes estabelecimentos: Vitavibe Suplementos (Bairro dos Estados); Muscle & Cia (Bessa); Suplement Truck (Bessa); Vitaminas & Cia (Manaíra); PB Suplementos (Manaíra); Go Hard (Miramar); Elite Force Suplementos (Torre); Nutrike (Cidade Universitária); Strong Vita Suplementos (Geisel); e Mega Vitaminas (Geisel).