Bomba em posto de combustível no Ernani Sátiro é interditada por possível irregularidade na vazão

Uma bomba em um posto de combustível no bairro Ernani Sátiro foi interditada temporariamente pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor devido a uma possível irregularidade na vazão do equipamento que fornece gasolina ao consumidor, que estava acima de 100, na tarde dessa terça-feira (20).

A equipe de fiscalização do Procon-JP foi acionada através de denúncia de um consumidor e, no local, foram realizados quatro testes de aferição, que consistem em verificar se a quantidade de combustível sinalizada pela bomba corresponde à que vai para o tanque do veículo. O equipamento do estabelecimento que foi interditado só será liberado após nova verificação e que constate a regularidade da bomba.

O secretário Junior Pires, do Procon-JP, esclarece que, além da interdição da bomba, o posto foi autuado. “Estamos em constante monitoramento do mercado de combustíveis, mas a participação do consumidor é muito importante para ampliarmos a fiscalização. Sempre que houver reclamação, vamos agir com presteza em defesa do cidadão”.

Penalidades – Os estabelecimentos autuados estão sujeitos às penalidades previstas na legislação, a exemplo da aplicação de multas e, dependendo da gravidade, ter as atividades suspensas temporariamente. O prazo legal para a defesa do estabelecimento é de 10 dias a partir da data do recebimento do auto de infração.

Atendimentos do Procon-JP

Sede: Avenida Pedro I, 382, Tambiá, das 8h às 17

Procon-JP na sua mão: (83) 98665-0179

WhatsApp Transporte público: (83) 98873-9976

Instagram: @procon_jp

Site: procon.joaopessoa.pb.gov.br