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Cícero Lucena reconduz Alexandre Cesar à direção do Trauminha de Mangabeira

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Alexandre Cesar, diretor do Trauminha e o prefeito Cícero Lucena, em cerimônia. Foto: Secom/JP

O médico Alexandre Cesar da Cruz Lima está de volta à direção do Complexo Hospitalar de Mangabeira Governador Tarcísio Burity, o Trauminha de Mangabeira, em João Pessoa. A mudança foi oficializada pelo prefeito Cícero Lucena (PP).

Alexandre César reassume o cargo após deixar a Secretaria de Saúde do município de Cabedelo, função que ocupou durante a gestão do então prefeito André Coutinho (Avante), que foi cassado por decisão do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB).

Com a mudança no comando da prefeitura e a posse do prefeito interino, o vereador Edvaldo Neto (Avante), ele acabou deixando a pasta.

Para viabilizar o retorno, o médico Fellipe Eduardo de Medeiros Nunes foi exonerado da direção do Trauminha. Os dois atos foram publicados no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (15).

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