Cícero Lucena entrega 26 escrituras e consolida investimento de R$ 12,4 milhões em Habitação Social

O prefeito Cícero Lucena entregou, na manhã desta quinta-feira (15), 26 escrituras referentes à modalidade de ‘Compra Assistida’. O evento, que marcou um novo avanço na política habitacional do Município, foi realizado no prédio do Centro de Cooperação da Cidade, no bairro do Altiplano. Com esta nova entrega, o Programa João Pessoa Sustentável ultrapassa a marca de 108 famílias beneficiadas, consolidando um investimento de R$ 12,4 milhões em Habitação Social.

“Aqui é um modelo criativo, mas de uma ação e de um alcance social muito grande. Essas pessoas viviam em áreas de risco no Complexo Beira Rio e aqui passam a ter o seu imóvel com escritura definitiva. Outro detalhe importante da grandeza desse programa é que são eles que escolhem os imóveis, ou seja, não é uma imposição do poder público, pelo contrário, é uma facilitação do poder público para melhorar a vida das pessoas”, destacou Cícero Lucena.

O programa ‘Compra Assistida’ é uma política pública de reassentamento baseada na segurança habitacional, dignidade e inclusão social das famílias residentes em áreas de risco, especialmente no Complexo Beira Rio. O mecanismo permite que as famílias tenham a autonomia de escolher o novo imóvel, assegurando segurança e dignidade. Cada família pode adquirir um imóvel no valor de até R$ 115 mil, com acompanhamento e apoio integral da Prefeitura.

“No total de todo o programa, já vamos em 400 famílias beneficiadas, não só no programa João Pessoa Sustentável, como também na Secretaria Municipal de Habitação, por exemplo, no bairro São José. Esse é um retrato de como a Prefeitura de João Pessoa trata seus cidadãos, com dignidade, respeito e amor”, afirmou o vice-prefeito Leo Bezerra.

De acordo com o coordenador executivo do Programa João Pessoa Sustentável, Vitor Cavalcante, a meta final do programa é beneficiar 171 famílias com este mecanismo de reassentamento. Ele também ressaltou que o eixo social do Programa, que teve destaque em 2025, é fundamental para o sucesso da iniciativa.

“As famílias do Complexo Beira Rio vão receber, além do Compra Assistida, 747 apartamentos que nós estamos fazendo ali na Avenida Beira Rio. Além de 28 apartamentos que vão ser construídos no Santa Clara. Já as famílias que não estão em área de risco, nós estamos fazendo também a regulação fundiária. São 1300 escrituras que serão entregues para as famílias que vão ficar, além da urbanização das 8 comunidades, com construção de um parque linear”, explicou.

Famílias beneficiadas – As 26 novas escrituras foram entregues para famílias das oito comunidades do Complexo Beira Rio: Tito Silva, São Rafael, Santa Clara, Miramar, Vila Tambauzinho, Cafofo Liberdade, Brasília de Palha e Padre Hildon Bandeira.

Uma dessas pessoas foi a doméstica Edneide Costa Barbosa. Ela morava na comunidade Padre Hildon Bandeira e agora realizou o sonho da casa própria com um apartamento novo no João Paulo II. “Era muito ruim onde eu morava, porque a minha casa sempre enchia de água e era de risco. Mas agora é um sonho realizado. Moro com meu filho e minha nora num apartamento novinho. É um verdadeiro presente de Deus”, disse.

O artista de rua Bruno Henzo Cabral Meireles, que morava na comunidade Santa Clara e se mudou para um apartamento no bairro do Ernesto Geisel, também recebeu a escritura das mãos do prefeito Cícero Lucena. “Eu morava numa barreira em que a cada vez que chovia a gente não sabia se ia acordar com tudo alagado, se a barreira ia ceder. Era sempre esse drama. E hoje a gente pode dormir tranquilo nos nossos apartamentos e pode voltar a sonhar”, relatou.