saiba quais setores lideram a alta

Volume de vendas do varejo cresceu em cinco das oito atividades pesquisadas. (Foto: Divulgação)

Na comparação de novembro de 2025 com novembro do ano anterior, o volume de vendas do varejo cresceu em cinco das oito atividades pesquisadas pela PMC. Entre os destaques, estão áreas ligadas à tecnologia, saúde e bens duráveis, setores que costumam reagir com força em períodos promocionais. As atividades que registraram alta foram:

– Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação

– Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria

– Livros, jornais, revistas e papelaria

– Móveis e eletrodomésticos

– Outros artigos de uso pessoal e doméstico

A Black Friday deu fôlego extra ao comércio da Paraíba e ajudou o estado a sustentar um dos melhores desempenhos do país em 2025. Em novembro, as vendas do varejo paraibano cresceram 4,3% na comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada pelo IBGE. Em relação a outubro de 2025, o alta foi de 0,7%. No acumulado de janeiro a novembro, a Paraíba manteve a 3ª maior taxa de crescimento do Brasil no varejo, ficando atrás apenas de Tocantins e Santa Catarina. No mesmo período, o resultado para o país foi mais moderado.

Varejo – acumulado de janeiro a novembro (2025):

Tocantins: 7,8%

Santa Catarina: 5,7%

Paraíba: 5,0%

Brasil: 1,5%

O desempenho positivo também aparece no comércio varejista ampliado — indicador que inclui, além do varejo tradicional, veículos e motos, partes e peças, material de construção e o atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo. Nesse recorte, a Paraíba registrou avanço em novembro e segue entre as maiores altas do país em 2025.

Comércio varejista ampliado – Paraíba:

Novembro (2025 x 2024): 2,1%

Acumulado (jan-nov 2025): 4,7% (4ª maior taxa do país)

Comércio varejista ampliado – Brasil:

Novembro (2025 x 2024): -0,3%

Acumulado (jan-nov 2025): -0,3%

Papelaria e materiais para escritório estão entre os itens mais vendidos no período. (Imagem: Plínio Almeida)

A Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-PB) acredita que o resultado do varejo reflete a força das promoções, mas também outros fatores que influenciam diretamente o comércio, como a geração de empregos formais ao longo do ano, que contribuiu para a Paraíba alcançar a menor taxa de desocupação da série histórica nos últimos 13 anos, aumentando a renda global da população e, em consequência, o consumo.

Sobre a Pesquisa

A Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) acompanha o comportamento conjuntural do varejo no Brasil com base na receita bruta de revenda de empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, cuja atividade principal é o comércio varejista. Iniciada em 1995, a pesquisa divulga mensalmente a variação do volume de vendas e da receita nominal do varejo e do varejo ampliado para o Brasil e para as unidades da federação. Os resultados completos podem ser consultados no Sidra/IBGE.