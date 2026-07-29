Sabão líquido tem diferença no preço de mais de R$ 17 em pesquisa para produtos de limpeza e de higiene

Consultar a pesquisa de preços realizada pelo Procon-JP para produtos de higiene pessoal e de limpeza doméstica é uma boa forma de economizar nesses itens da feira, uma vez que foi encontrada uma diferença que chega a R$ 17,04 no sabão líquido da marca Tixan Ipê 3 litros, que oscila entre R$ 22,95 (Hiper Mateus – Altiplano) e R$ 39,99 (Manaíra – Manaíra), variação de 74,25%. Confira aqui a tabela de preços.

A pesquisa de preços foi realizada em 13 supermercados de João pessoa no dia 14 de janeiro e traz preços de 62 itens como creme dental, sabonete, papel higiênico, amaciante de roupa, água sanitária, sabão (em pó, em barra e líquido), detergente, desinfetante, álcool entre outros.

Quanto à maior variação do levantamento, esta ficou com o sabonete Lux 85g, 166,06%, oscilando entre R$ 1,65 (São João – Mercado Central, Centro) e R$ 4,39 (Latorre – Torre), diferença de R$ 2,74.

Outras diferenças – O Procon-JP registra, ainda, que as duas outras maiores diferenças ficaram com duas marcas de sabão: no líquido Omo 3 litros, R$ 15,20, que está sendo comercializado entre R$ 41,79 (Varejão do Preço – Rangel) e R$ 56,99 (Rede Compras – Aeroclube), variação de 36,37%; e no saco do em pó Omo 1,6 kg, R$ 15,00, que está com preços entre R$ 24,99 (São João – Mercado Central, Centro) e R$ 39,99 (Latorre – Torre), variação de 60,02%.

Outras variações – As outras duas maiores variações do levantamento ficaram com o creme dental Oral B (Dentes Brancos) 70g, 158,58%, que oscila entre R$ 3,09 (Aquarius – Jaguaribe) e R$ 7,99 (Hiper Mateus – Altiplano), diferença de R$ 4,90; seguido do desinfetante Ajax 500 ml, 126,01%, que está sendo comercializado entre R$ 6,19 (Varejão do Preço – Rangel) e R$ 13,99 (Manaíra – Manaíra), diferença de R$ 7,80.

Os supermercados – A pesquisa visitou os seguintes supermercados: Aquarius (Jaguaribe); Assaí Atacadista (Epitácio Pessoa); Atacadão e Super Box Brasil (Geisel); Hiper Mateus (Altiplano); O Cestão (João Paulo II); Rede Compras (Aeroclube); Menor Preço (Bairro dos Estados); Latorre (Torre); Manaíra (Manaíra); São João (Mercado Central, Centro); Varejão do Preço (Rangel) e Varejão (Varjão).

Consulte a pesquisa completa nos portais da Prefeitura de João Pessoa www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjoaopessoa.pb.gov.br