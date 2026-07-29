Renan Rezende e Luis Umberto fazem duo no Sol Maior do Hotel Globo desta sexta-feira

O projeto Sol Maior, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), apresenta, nesta sexta-feira (16), o duo formado pelo flautista Renan Rezende e pelo violonista Luis Umberto, que prometem um show totalmente instrumental, com choro, forró, samba e baião. O evento acontece no Hotel Globo, Centro Histórico da cidade, a partir das 16h, e o acesso é gratuito.

“Nós ficamos muito contentes e com o coração cheio de orgulho quando anunciamos a realização de um novo Sol Maior, projeto que criamos junto com o músico Dida Fialho há quatro anos e que deu muito resultado. Há uma constatação de que a Funjope acabou criando um novo mercado para a música instrumental em João Pessoa. Nós fazemos uma experiência ali riquíssima para o morador da cidade e também para o turista, porque mantemos abertas as galerias de arte, o projeto Sol Maior com música de qualidade e também a questão da natureza, do pôr do sol, que enche as pessoas de felicidade quando estão contemplando”, afirma o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Renan Rezende afirma que o projeto é uma iniciativa fundamental para a valorização do Centro Histórico de João Pessoa. “É um evento que articula música, patrimônio e ocupação cultural de forma constante e muito sensível no espaço. Ao ocupar de forma recorrente um local simbólico como o Hotel Globo, o projeto contribui para manter o território vivo, atraindo público, fortalecendo a circulação de artistas e reafirmando o Centro Histórico como lugar de encontro, memória e criação cultural”, observa.

Para o artista, participar do Sol Maior representa um encontro muito significativo com a cidade e com o público. “É estar inserido em uma iniciativa que valoriza a música, os artistas locais e o patrimônio histórico de João Pessoa, criando um espaço de convivência e apreciação musical. Para nós, é também a oportunidade de apresentar um trabalho instrumental que dialoga diretamente com a cultura brasileira e nordestina em um lugar carregado de memória e simbolismo”, destaca Renan Rezende.

O duo vai apresentar um show inteiramente instrumental, com repertório inspirado no cancioneiro da música popular brasileira, com forte presença de referências nordestinas e paraibanas. O programa transita por gêneros como o choro, samba, forró e baião, dialogando também com a sonoridade das tradicionais bandas de pífanos do Nordeste, que influenciam diretamente a estética e a linguagem do duo.

O repertório reúne obras marcantes da música brasileira, dialogando com diferentes gêneros e matrizes sonoras. Os instrumentistas vão tocar músicas com forte presença dos ritmos nordestinos, como Ponteio, de Edu Lobo e Capinam; e Pedra de Responsa, de Chico César e Zeca Baleiro. No universo do choro, interpretam clássicos como Carinhoso e Naquele Tempo, de Pixinguinha; além de Choro Negro, de Paulinho da Viola.

O repertório inclui ainda Bagaço, música de autoria de Renan Rezende inspirada na sonoridade das tradicionais bandas cabaçais de pífanos, e sambas consagrados como Coisa de Pele, de Jorge Aragão; Não Sou Mais Disso, de Zeca Pagodinho; e Inigualável Paixão, de Adilson Bispo e Zé Roberto.

O Trenzinho do Caipira será executado enquanto o sol se põe. Para Renan Rezende, essa música já se tornou uma marca afetiva do projeto Sol Maior e dialoga muito bem com o espaço, com o público e com a proposta do evento, sendo sempre um momento especial da apresentação. “A expectativa é de um encontro muito especial com o público, em um fim de tarde no cenário único do Hotel Globo. Esperamos uma apresentação leve e envolvente, em que a música instrumental brasileira possa ser apreciada de forma próxima, valorizando o espaço, a paisagem e a atmosfera do projeto Sol Maior”, completa.