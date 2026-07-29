Preço da gasolina comum nas bombas oscila entre R$ 5,75 e R$ 6 em pesquisa realizada em 112 postos

O Preço da gasolina comum praticado nas bombas oscila entre R$ 5,75 (Ferrari – Centro e Elesbão – Água Fria) e R$ 6,00 (postos Opção – Manaíra e Bessa) para pagamento à vista, segundo pesquisa realizada pelo Procon de João Pessoa em 112 postos de combustíveis. O menor preço se manteve o mesmo do levantamento da semana passada, mas o maior reduziu R$ 0,15, com 68 estabelecimentos mantendo o mesmo valor. Confira aqui a tabela de preços.

A pesquisa, que foi realizada no dia 13 de janeiro, registra que, para pagamento no cartão, a gasolina mantém o mesmo valor se comparado ao último dia 5: R$ 5,89 (Opção – Geisel) e R$ 6,35 (postos Opção – Manaíra e Bessa).

Quanto ao produto aditivado, o menor preço mostra leve alta, saindo de R$ 5,85 para R$ 5,87 (Almeida – Paratibe), com o maior permanecendo em R$ 6,37 (Maxi – Oitizeiro). Para pagamento no cartão, o preço está sendo praticado entre R$ 6,09 (Canaã – Água Fria) e R$ 6,55 (Opção – Manaíra).

Álcool – O álcool também traz leve alta no menor preço em relação ao último dia 5, saindo de R$ 4,15 para R$ 4,18, com o maior se mantendo em 4,59 (Almeida – Oitizeiro), uma diferença de R$ 0,41. No cartão oscila entre R$ 4,39 (Opção – Geisel) e R$ 4,69 (postos Opção – Manaíra e Bessa).

S10 – Um combustível que manteve o mesmo preço da semana passada nas duas pontas foi o diesel S10 e oscila entre R$ 5,57 (Torre – Torre) e R$ 6,59 (Select – Tambaú). A diferença está em R$ 1,02, com 66 postos mantendo o mesmo preço da pesquisa anterior.

Comum – O mesmo ocorre com o diesel comum, que manteve o mesmo preço nas duas pontas da pesquisa anterior e está sendo comercializado entre R$ 5,53 (Independência – Tambiá) e R$ 5,94 (Pichilau Gauchinha – Distrito Industrial). A diferença está em R$ 0,41.

GNV – Mais um combustível que também foi registrado com os mesmos preços da semana passada nas duas pontas foi o Gás Natural Veicular (GNV), que oscila entre R$ 4,85 (Estrela do Geisel) e R$ 4,86 (oito postos). Para pagamento no cartão, o produto também manteve o mesmo preço único: R$ 4,86.

Para conferir a pesquisa completa acesse o portal da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP https://procon.joaopessoa.pb.gov.br