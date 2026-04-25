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Emlur realiza atividade de educação ambiental em Cruz das Armas

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A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana de João Pessoa (Emlur) realizou, na manhã desta quinta-feira (15), uma ação educativa no bairro de Cruz das Armas. O objetivo foi conscientizar os moradores sobre o descarte correto de resíduos sólidos, o acondicionamento adequado do lixo e o respeito aos horários da coleta domiciliar, entre outras orientações ambientais.

A atividade, realizada pelas equipes da Divisão de Educação Ambiental e Divisão de Fiscalização, aconteceu nas ruas Alcides Bezerra, Lima Filho e Buenos Aires, entre outras vias na área localizada por trás do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Durante a ação, os agentes e os fiscais dialogaram com moradores e comerciantes, levando informações e reforçando a importância da colaboração da comunidade para a manutenção da limpeza urbana e a prevenção de pontos de descarte irregular.

De acordo com o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, o trabalho porta a porta é uma estratégia eficaz para ampliar a conscientização da população. “Quando a equipe vai até a casa das pessoas, conversa, orienta e esclarece dúvidas, esse conhecimento acaba se disseminando. Um morador orienta o outro e assim vamos construindo, juntos, uma cidade mais limpa e organizada”, destacou.

Na visita a Cruz das Armas, a equipe também ressaltou práticas simples que fazem a diferença no dia a dia, como o uso de sacos resistentes, o acondicionamento correto dos resíduos e a colocação do lixo na calçada apenas nos dias e horários estabelecidos para a coleta, evitando transtornos, mau cheiro e a proliferação de insetos e animais.

A Emlur reforça que as ações de educação ambiental fazem parte de um trabalho permanente e são fundamentais para estimular a participação da população na construção de uma cidade mais limpa e sustentável. A população pode contribuir denunciando pontos de descarte irregular ou solicitando serviços por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.

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