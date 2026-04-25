Condutores de transporte escolar são convocados para vistoria em Campina Grande

Vistoria de veículos do transporte escolar em João Pessoa começa nesta segunda-feira (5). Gustavo Demétrio

A Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) de Campina Grande está convocando os responsáveis pelos veículos que fazem transporte escolar privado na cidade para a vistoria obrigatória semestral. A vistoria vai acontecer a partir da próxima segunda-feira (19) até 22 de janeiro.

De acordo com a STTP, os motoristas dos veículos que oferecem o serviço pago de transporte escolar precisam apresentar, a cada seis meses, uma série de documentos para vistoria do órgão, garantindo a segurança dos passageiros.

Os documentos exigidos na vistoria são:

CNH categoria D com observação EAR (Exerce Atividade Remunerada);

CRLV 2025;

Alvará municipal atualizado e certificado do Inmetro referente ao tacógrafo do veículo.

Ao ter a documentação aprovada, os condutores recebem o selo de vistoria 2026.1, referente ao primeiro semestre do ano. A cada seis meses é necessário passar pelo procedimento em cumprimento a uma recomendação do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A vistoria vai acontecer presencialmente, de 19 a 22 de janeiro, das 8h às 12h no cadastro de transportes da STTP, localizado na Avenida Prefeito Severino Bezerra Cabral (Avenida Brasília), Nº 1140.