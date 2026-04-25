Cícero Lucena prestigia gravação do DVD de Lucy Alves na Orla e destaca potencial de João Pessoa como sede de grandes eventos

João Pessoa foi palco, nesta quarta-feira (14), de um grande momento da música brasileira com a gravação do primeiro DVD solo da cantora paraibana Lucy Alves. O registro audiovisual aconteceu no palco do Festival Forró Verão, na Praia de Tambaú, evento promovido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), que movimenta a Orla da Capital todos os sábados do mês de janeiro.

O prefeito Cícero Lucena e o vice-prefeito Leo Bezerra prestigiaram o espetáculo, que reuniu um grande público e contou com participações especiais de nomes consagrados da música nacional, como Elba Ramalho, Dorgival Dantas, Xande de Pilares e Priscila Senna. O show foi gratuito e também teve a presença de artistas como Joyce Alane, Luiz Calixto, Mariah Yohana e Poetiza Iza, reforçando a valorização da cultura nordestina.

Durante o evento, o prefeito Cícero Lucena destacou a consolidação do Festival Forró Verão como uma política cultural de sucesso na cidade. “Você não imagina a alegria de ver um projeto dando certo. O Festival Forró Verão se consolida e se amplia a cada ano, e ter a felicidade de sediar a gravação do DVD de Lucy Alves, nossa conterrânea que se destaca cada vez mais, só nos enche de orgulho. João Pessoa tem se mostrado uma cidade preparada para acolher grandes eventos culturais, oferecendo alegria e qualidade de vida para quem mora aqui e para quem nos visita”, afirmou.

O vice-prefeito Leo Bezerra também ressaltou a importância simbólica do momento. “É uma satisfação enorme estar na gravação do DVD dessa paraibana arretada, que grava um trabalho para o mundo nas areias da nossa praia. No mesmo palco onde já passaram grandes nomes da música brasileira, Lucy realiza um sonho que é também o sonho de toda a Paraíba”, declarou.

O diretor-executivo da Funjope, Marcus Alves, enfatizou o papel da gestão municipal no apoio ao projeto. “É um momento muito especial na vida de Lucy Alves. Ela escolheu João Pessoa e o ambiente do Festival Forró Verão para registrar esse DVD, e a Funjope abraçou essa ideia desde o início. Lucy é parte da memória e da identidade do forró paraibano e brasileiro, e a Prefeitura tem colocado toda a sua estrutura para garantir a excelência dessa produção audiovisual”, pontuou.

No palco, Lucy Alves apresentou um repertório que mesclou músicas inéditas e canções já conhecidas do público, todas com o forró como base. Emocionada, a cantora celebrou o momento. “Estou exausta, mas muito feliz e orgulhosa dessa plateia maravilhosa. Esse é um DVD 100% paraibano, feito entre amigos e família. Espero que as pessoas tenham se emocionado, porque eu me emocionei bastante. Isso aqui está só começando”, disse.

Com uma trajetória iniciada ainda na infância, ao lado da família no grupo Clã Brasil, Lucy Alves construiu uma carreira marcada pela valorização da cultura nordestina. Finalista do The Voice Brasil em 2013, ela também se destacou como atriz em novelas como Velho Chico, Tempo de Amar, Amor de Mãe, Travessia e Renascer, consolidando-se como cantora, compositora, multi-instrumentista e artista completa.