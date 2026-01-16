Nenê é aprovado em exames médicos e está liberado pelo DM do Botafogo-PB para começar os treinos

Recém-chegado ao Botafogo-PB, Nenê realizou exames na manhã da última terça-feira (13) e foi liberado pelo departamento médico para realizar os primeiros treinos. À tarde, o meia teve o primeiro contato com o elenco no CT da Maravilha do Contorno; porém, a estreia oficial com a camisa do clube ainda não foi divulgada.

João Neto / Botafogo-PB

Mesmo após o fim da última temporada, quando defendeu o Juventude, Nenê seguiu treinando em casa para manter a forma física. Atuando há mais de 15 anos como profissional, o meia não tem um grande histórico de contusões na carreira. A mais grave aconteceu em 2024, quando sofreu uma lesão no pé, ficando mais de 120 dias afastado dos gramados.

Atualmente com 44 anos, o atleta foi bem avaliado pelo DM do Botafogo-PB. Segundo o médico Felipe Andries, o camisa 10 teve boas respostas hemodinâmicas e eletrocardiográficas, além de uma grande capacidade funcional, apesar da idade um pouco avançada. Além de Nenê, os demais membros do elenco do Belo passaram pelos mesmos testes e estão aptos para iniciar a temporada.

O Alvinegro da Estrela Vermelha estreia no Campeonato Paraibano 2026 contra o Esporte de Patos neste domingo (18), às 9h, no Estádio Frasqueirão, em Natal. A alteração de local ocorreu após um impasse relacionado às condições do Almeidão. A diretoria reavaliou o planejamento logístico e optou pela mudança, solicitando a alteração junto à FPF-PB.

