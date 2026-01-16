Funjope divulga datas de reuniões com as comunidades sobre editais da Política Nacional Aldir Blanc
A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) divulgou, nesta quarta-feira (14), o calendário inicial das rodadas de diálogo da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). As reuniões começam na próxima terça-feira (20), no bairro de Mangabeira, e devem passar por diversas localidades, seguindo até o dia 4 de fevereiro, no bairro José Américo.
O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, explicou que foi criado o Escritório de Ideias exatamente para levar os editais para serem discutidos nas comunidades. “Esse é um trabalho que fazemos há quase cinco anos, de levar os nossos editais para um diálogo com as comunidades e artistas da periferia de João Pessoa. Nos bairros, nós traduzimos, interpretamos e estimulamos os coletivos de artistas, os artistas individualizados e as comunidades a se inscreverem em nossos editais”, declara.
A expectativa, segundo ele, é de um acréscimo de pelo menos 20% nas inscrições de artistas das periferias. “Os artistas pretos e pretas têm se inscrito muito mais em nossos editais por conta desse trabalho que fazemos em parceria com associações, com a Central Única de Favelas (Cufa), com todos que queiram levar a boa informação para as pessoas”, acrescenta.
O objetivo desta ação é realizar a busca ativa de agentes culturais, especialmente aqueles que produzem arte e cultura na periferia, para que possam acessar os recursos da Política Nacional Aldir Blanc. Técnicos da Funjope vão levar a essas regiões os editais publicados, falando sobre a PNAB, seus objetivos, como funciona e especialmente orientando os agentes sobre como se inscrever para ter acesso aos recursos.
As datas das primeiras reuniões estão definidas, assim como os locais, mas a Funjope vai seguir agendando outros encontros conforme solicitação das comunidades.
Confira o calendário
Data – 20/01 (terça-feira)
Horário: 18h
Local: Centro Cultural Mangabeira Tenente Lucena
Endereço: Avenida Josefa Taveira – Mangabeira.
Data – 21/01 (quarta-feira)
Horário: 18h30
Local:Centro de Referência da Cidadania (CRC)
Endereço: Rua Adrísio Mota de Sousa, s/n – Funcionários II (em frente à DVD Pizzaria).
Data – 27/01 (terça-feira)
Horário: 18h
Local: Comunidade Santa Clara
Endereço: Rua Santa Clara de Assis, n°151 – Castelo Branco.
Data – 03/02 (terça-feira)
Horário: 18h
Local: Ponto de Cultura Ateliê Multicultural Elioenay Gomes
Endereço: Rua da Areia, n°155, Varadouro.
Data – 04/02 (quarta-feira)
Horário: 18h
Local: Centro Comunitário José Américo de Almeida
Endereço: Rua Joaquim Farias Barbosa, n° 136, José Américo.