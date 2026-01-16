sexta-feira, janeiro 16, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Funjope divulga datas de reuniões com as comunidades sobre editais da Política Nacional Aldir Blanc

admin1

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) divulgou, nesta quarta-feira (14), o calendário inicial das rodadas de diálogo da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). As reuniões começam na próxima terça-feira (20), no bairro de Mangabeira, e devem passar por diversas localidades, seguindo até o dia 4 de fevereiro, no bairro José Américo.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, explicou que foi criado o Escritório de Ideias exatamente para levar os editais para serem discutidos nas comunidades. “Esse é um trabalho que fazemos há quase cinco anos, de levar os nossos editais para um diálogo com as comunidades e artistas da periferia de João Pessoa. Nos bairros, nós traduzimos, interpretamos e estimulamos os coletivos de artistas, os artistas individualizados e as comunidades a se inscreverem em nossos editais”, declara.

A expectativa, segundo ele, é de um acréscimo de pelo menos 20% nas inscrições de artistas das periferias. “Os artistas pretos e pretas têm se inscrito muito mais em nossos editais por conta desse trabalho que fazemos em parceria com associações, com a Central Única de Favelas (Cufa), com todos que queiram levar a boa informação para as pessoas”, acrescenta.

O objetivo desta ação é realizar a busca ativa de agentes culturais, especialmente aqueles que produzem arte e cultura na periferia, para que possam acessar os recursos da Política Nacional Aldir Blanc. Técnicos da Funjope vão levar a essas regiões os editais publicados, falando sobre a PNAB, seus objetivos, como funciona e especialmente orientando os agentes sobre como se inscrever para ter acesso aos recursos.

As datas das primeiras reuniões estão definidas, assim como os locais, mas a Funjope vai seguir agendando outros encontros conforme solicitação das comunidades.

Confira o calendário

Data – 20/01 (terça-feira)

Horário: 18h

Local: Centro Cultural Mangabeira Tenente Lucena

Endereço: Avenida Josefa Taveira – Mangabeira.

Data – 21/01 (quarta-feira)

Horário: 18h30

Local:Centro de Referência da Cidadania (CRC)

Endereço: Rua Adrísio Mota de Sousa, s/n – Funcionários II (em frente à DVD Pizzaria).

Data – 27/01 (terça-feira)

Horário: 18h

Local: Comunidade Santa Clara

Endereço: Rua Santa Clara de Assis, n°151 – Castelo Branco.

Data – 03/02 (terça-feira)

Horário: 18h

Local: Ponto de Cultura Ateliê Multicultural Elioenay Gomes

Endereço: Rua da Areia, n°155, Varadouro.

Data – 04/02 (quarta-feira)

Horário: 18h

Local: Centro Comunitário José Américo de Almeida

Endereço: Rua Joaquim Farias Barbosa, n° 136, José Américo.

Você pode gostar também

confira a programação da competição

admin1

Mesmo com vice na disputa, Podemos libera filiados para apoiar outros candidatos em Campina

admin1

‘Retratos Fantasmas’ e filme sobre Claudinho e Buchecha são pré-selecionados para Oscar 2024

admin1