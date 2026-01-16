Farmácia Básica de São José do Seridó é atualizada com novos medicamentos

A Prefeitura de São José do Seridó, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que a Farmácia Básica do município foi atualizada e encontra-se abastecida com medicamentos, garantindo o atendimento regular às necessidades da população.





A atualização do estoque faz parte do compromisso da gestão municipal em assegurar o acesso contínuo aos medicamentos essenciais, oferecendo mais segurança, comodidade e qualidade no atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).





A população pode acompanhar a disponibilidade dos medicamentos por meio do sistema digital SISMED, acessando o site www.sismedsjs.com

, onde é possível consultar, de forma prática e transparente, os itens disponíveis na Farmácia Básica.





A Secretaria de Saúde reforça que o sistema é atualizado diariamente, garantindo informações confiáveis e contribuindo para um atendimento mais ágil à comunidade.