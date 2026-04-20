Veneziano mantém reunião com Lula em Brasília e presidente do PT paraibano confirma apoio

Lula e Veneziano

O senador paraibano Veneziano Vital (MDB) se reuniu nesta quinta-feira (08) com o presidente Lula (PT), em Brasília. O encontro aconteceu antes do Ato pela Democracia, realizado pelo Planalto em alusão aos ataques ao 8 de Janeiro de 2023, quando vândalos invadiram instituições na Capital Federal.

Lula reafirmou apoio ao projeto de reeleição do emedebista. Os dois são aliados desde a época em que Veneziano era prefeito de Campina Grande.

O apoio, aliás, foi confirmado no início da tarde pela presidente do PT paraibano, deputada Cida Ramos. Ela cravou que, na Paraíba, Lula terá dois candidatos aos Senado em outubro: Veneziano Vital e o governador João Azevêdo, do PSB.

A reunião entre Veneziano e Lula ocorre em meio a acenos do deputado federal Hugo Motta (Rep), presidente da Câmara Federal, na direção do petista. Motta busca “dividir” o apoio de Lula para o Senado com o projeto de seu pai, o prefeito de Patos Nabor Wanderley (Rep).

Nabor esteve recentemente em Brasília e ‘saiu na foto’ com o presidente ao lado do governador João Azevêdo e do vice, Lucas Ribeiro (PP) e do próprio Hugo. Foi na posse do paraibano Gustavo Feliciano no Ministério do Turismo.

Hoje, contudo, dia em que Lula reuniu aliados para o Ato pela Democracia, nenhum dos quatro (Hugo, Nabor, Lucas e João) esteve ao lado do presidente. Já Veneziano, aliado histórico do petista, marcou presença.