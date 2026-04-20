Mega-Sena não tem ganhador; prêmio vai a R$ 13,5 milhões

Por MRNews



Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.957 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (8). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 13,5 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 19 – 28 – 36 – 37 – 48 – 52

16 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 81.629,27 cada







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2.046 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.052,22

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Apostas

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.