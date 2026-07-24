vencedor de R$ 181 milhões em João Pessoa já deixou de ganhar R$ 629 mil a mais

Após adiamento, sorteio da Mega da Virada acontece nesta quinta-feira (1º) – Foto: Divulgação. Gustavo Demétrio

O ganhador de R$ 181 milhões na aposta individual em João Pessoa, que é o único a ainda não ter resgatado o prêmio entre todos os vencedores, já deixou de ganhar outros R$ 629 mil a mais, pela não aplicação do prêmio em investimentos.

A pessoa vencedora não resgatou o prêmio até a tarde da última terça-feira (6), de acordo com a Caixa Econômica Federal. O economista Cássio Bessaria fez os cálculo da aplicação do prêmio considerando os três dias úteis que a pessoa ganhadora poderia ter deixado render o dinheiro.

Na prática, o ganhador não pegou o prêmio que é entregue fisicamente em agências da Caixa nos dias úteis, a contar da sexta-feira (2) até a última terça-feira (6) e, a partir desses dias específicos foram feitos os cálculos. Veja as respostas do economista abaixo:

Investimento em poupança

Tomando como base a taxa diária equivalente da poupança (0,5% ao mês): Taxa diária ≈ 0,0166% ao dia. Em três dias o rendimento seria de aproximadamente R$ 90.100,00, equivalente a 181.000.000×0,000498.

Investimento em ações

O Ibovespa B3, principal índice de ações da bolsa do Brasil, encerrou o ano de 2025 com uma valorização acumulada de 34% nos doze meses.

A valorização diária equivalente a uma alta acumulada de 34% no ano, tomando como referência o padrão do mercado brasileiro de 252 pregões no ano, temos uma valorização diária de 0,116% ao dia útil (em termos decimais: 0,00116).

Uma aplicação de R$ 181.000.000, em três dias, iria render R$ 629.900 (aproximadamente).

Investimento no Tesouro Selic 2031

Atualmente, a taxa anual de rendimento do Tesouro Selic 2031 é 13,25% a.a. Considerando uma taxa de rendimento diário de 0,0493% ao dia útil, temos que uma aplicação de R$ 181.000.000, em três dias, iria render o equivalente a R$ 267.900.

Atenção ao riscos

Segundo o economista, é possível obter um rendimento expressivo com a aplicação de R$ 181 milhões. No entanto, o investidor precisa estar atento aos diferentes níveis de risco.

Cássio Bessaria destaca que os investimentos no mercado de ações são os que apresentam maior potencial de rendimento, mas também os de maior risco.