SMS de João Pessoa oferta assistência contínua e integral aos imigrantes indígenas da etnia Warao

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), segue com as ações de assistência, prevenção e promoção à saúde para centenas de imigrantes indígenas da etnia Warao. Os trabalhos ficam sob a responsabilidade e coordenação do Departamento Municipal de Saúde para Imigrantes e Refugiados Indígenas.

A assistência é desenvolvida de forma contínua e humanizada, respeitando as especificidades culturais e as necessidades desse público. Os profissionais atendem diretamente cerca de 390 imigrantes, que contam com acesso aos serviços de saúde de forma equânime e integral. A equipe de saúde é composta por dez profissionais, sendo uma diretora, um coordenador, um auxiliar administrativo, duas enfermeiras e cinco técnicas de enfermagem.

Atualmente, João Pessoa conta com nove abrigos para acolhimento desses indígenas, localizados nos bairros do Roger, 13 de Maio, Torre, Jaguaribe, Muçumagro e Ernani Sátiro, afora algumas famílias da mesma etnia que vivem por conta própria em outros bairros, a exemplo do Distrito Mecânico.

“Nosso trabalho é, de fato, como equipe de suporte, acolhimento, incentivo, orientação e mediação entre a população indígena e os serviços de saúde da rede, fortalecendo o acesso, o vínculo e a continuidade do cuidado. Esse nosso olhar de perto está voltado para as condições e os serviços de saúde que a população assistida necessita”, explicou Gustavo Lira, coordenador do Departamento Municipal de Saúde para Imigrantes e Refugiados Indígenas.

Toda estrutura de atendimento aos imigrantes e indígenas conta com consultas nas unidades de saúde de referência, realização de pré-natal das gestantes, planejamento familiar, vacinação, assistência a diabéticos e hipertensos, assim como tratamento de doenças transmissíveis e não transmissíveis. “Além disso, nossa assistência funciona como ponte para mediação entre os casos mais complexos, quando é necessário intervenção hospitalar, por exemplo”, acrescentou Gustavo Lira.

Além das ações realizadas pelas unidades de saúde dentro dos abrigos e mensalmente nas próprias USF’s, são ofertadas também às famílias a prevenção de doenças e orientações constantes, executadas em parceria com a Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental e Zoonozes, além dos programas de Saúde Bucal.