SESAD DESENVOLVE PALESTRAS DURANTE TERCEIRA SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO DE OFICINA DE COSTURA

A Secretaria Municipal de Saúde de São José do Seridó (Sesad), através de seu corpo técnico, realizou ao longo desta semana palestras voltadas aos funcionários da oficina de costura de propriedade dos empresários Carlito Medeiros e Adriana Jane. As discussões fazem parte da Terceira Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho da empresa.





Na última terça-feira (15) os debates sobre doenças ocupacionais foram conduzidos pela enfermeira Bárbara Cristiane. Na tarde de ontem (quinta-feira, 17) a técnica de enfermagem Elizabeth Macêdo, a agente comunitária de saúde Ana Paula e a enfermeira Lídia Dantas abordaram sobre a importância da vacinação contra o Tétano e a Hepatite B. Por fim, na manhã desta sexta-feira (18), a enfermeira e titular da Sesad, Nara Regina, palestrou sobre o combate ao tabagismo e ao alcoolismo.





“Foram dias importantes de orientações dadas aos funcionários daquela oficina de costura. A Sesad está aberta para levar seus profissionais aos demais estabelecimentos do município como forma de contribuir com a saúde daqueles que fazem girar a maior e mais importante atividade profissional de São José do Seridó, que é a costura”, destacou Nara Regina.