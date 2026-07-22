Programação de férias do Parque Arruda Câmara une lazer e educação ambiental para todas as idades

Com atividades lúdicas e de educação ambiental, a programação de férias do Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica) iniciou nesta quarta-feira (7). As atividades são voltadas para crianças, jovens e adultos e seguem, pela manhã e à tarde, até o dia 17 de janeiro. O espaço mantido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semam), é considerado um dos principais pontos de lazer para turistas e moradores da Capital.

Durante toda a manhã, os visitantes participaram da produção de ecobag, jogos educativos da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), exposição da Associação Guajiru e da Polícia Militar Ambiental, que tiveram como objetivo divertir e educar para a sustentabilidade, a preservação do meio ambiente, e também para o trânsito, de forma interativa e acessível.

A diretora do Parque Arruda Câmara, Milenna Simões, afirma que o local está preparado para receber as famílias durante esse período, com atividades que valorizam o meio ambiente e tornam o passeio mais especial. “A programação de férias foi pensada para oferecer aos visitantes uma experiência que una lazer, aprendizado e contato com a natureza. Nosso objetivo é aproximar crianças, jovens e adultos das questões ambientais, despertando a consciência sobre a importância da preservação e do respeito aos animais”, destacou.

O agente de mobilidade urbana Onésimo Félix explica que a Semob-JP sempre participa quando a Bica realiza atividades nas férias ou no mês das crianças. “A gente sempre está participando com essas atividades lúdicas de orientação, conscientização de segurança no trânsito e de como se comportar no trânsito. A gente faz atividades, tanto voltadas para crianças, como também para os pais, os adultos. No jogo de dados, por exemplo, a gente trabalha tanto a questão educacional, como o incentivo de como fazer contagem, de como ter coordenação motora, a gente trabalha também o conhecimento do trânsito, como por exemplo pergunta quais as cores do semáforo e para que cada uma significa. Então, a gente faz esse tipo de questionamento e a criança vai responder. Se ela não tiver esse conhecimento, aí onde a gente também já entra educando e orientando”, explicou.

A programação também incentiva a vivência nos ambientes naturais do parque, com trilhas ecológicas, observação dos animais e momentos de lazer ao ar livre. A proposta é oferecer uma experiência que una aprendizado e diversão, especialmente para famílias que procuram opções de entretenimento durante o período de férias escolares.

Leonardo Valverde, natural de Juazeiro (BA), mas morador de João Pessoa há mais de 20 anos, visitou a Bica nesta quarta-feira junto com a filha, Ana Valverde, de 2 anos, e conta que o passeio é uma ótima distração para as crianças. “Minha esposa mandou a programação das férias na Bica e eu vim conferir. Para a gente é ótimo, né? Tudo que tiver para a gente poder distraí-la é muito bom. Nós já conhecíamos, ela já tinha vindo com os avós e a Ana adora isso aqui”, comentou.

Mariana Ferreira Mota, de Campina Grande, estava acompanhada de toda a família. O marido, os três filhos Gael, de 8 anos; Lyan, de 4; e Alec, de 1 ano; além da sobrinha Maria, de 17 anos. Ela relata que passa as férias na casa dos pais em João Pessoa e aproveita para fazer diversos tipos de atividades com as crianças. “A gente já visitou outros lugares e essa é a primeira vez aqui no Parque Arruda Câmara. Aqui é bem interessante, é bem arborizado, não é tão quente e tem opção de tudo, tem as atividades, tem a questão da natureza, para sair um pouco de casa e achei bem funcional, está tudo funcionando muito bem, e é bastante limpo. O passeio é bem interessante, gostei bastante das atividades, tanto a Bica quanto a Prefeitura estão de parabéns”, afirmou.

As atividades iniciam pela manhã, a partir das 9h30, e à tarde, a partir das 13h30. A programação conta com as parcerias da Polícia Militar Ambiental, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP), Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema), Associação de Meliponicultores da Paraíba (AMELPB), Laboratório de Hidrologia, Microbiologia e Parasitologia (LAHMP) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Peixes da Caatinga, Guajiru, São Braz e empresa Fini.

Serviço – A maioria das atividades é oferecida gratuitamente aos visitantes, sendo necessário pagar apenas a taxa ambiental de entrada no local (R$ 3). Para mais informações o visitante deverá procurar os educadores ambientais no local. O parque está localizado na Avenida Gouveia Nóbrega, s/n – Róger, e é aberto de quarta-feira a domingo, das 9h às 16h. Entrada permitida até as 15h. Crianças com até 7 anos, pessoas com deficiência e idosos acima de 65 anos não pagam.

Programação de férias no Parque Arruda Câmara*:

Quinta-feira (8):

Manhã – Passarinhar; Falcoaria; Ginástica e alongamento com profissional de Educação Física

Tarde – Entrada no recinto das aves

Sexta-feira (9):

Manhã – Banho de sol dos répteis; Serviços de saúde do Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares à Saude (Nupics)

Tarde – Mini jardineiro

Sábado (10):

Manhã – Doação de mudas

Tarde – Doação de mudas

Domingo (11):

Manhã – Atividade com as abelhas nativas e suas peculiaridades

Quarta-feira (14):

Manhã – Piquenique dos animais

Tarde – Detetive da Natureza

Quinta-feira (15):

Manhã – Banho de sol dos répteis; Ginástica e alongamento com profissional de Educação Física

Tarde – Atividade SOS Mata Atlântica

Sexta-feira (16):

Manhã – Produção de enriquecimento ambiental; Serviços de saúde do Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares à Saude (Nupics)

Tarde – Oficina de pintura em gesso e produção de vasos de flores com materiais recicláveis

Sábado (17):

Manhã – Pequenos aventureiros (Atividade paga)

Tarde – Pequenos aventureiros (Atividade paga)

*A programação está sujeita a alterações no decorrer dos dias