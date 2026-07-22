DECRETO MUNICIPAL Nº 2.002 DE 06 DE JANEIRO

DE 2026.

DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE

PAGAMENTO DO IPTU (IMPOSTO PREDIAL

TERRITORIAL URBANO) E TAXA DE LIXO

REFERENTE AO EXERCÍCIO 2025 EM COTA

ÚNICA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO

SERIDÓ/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERDÓ,

Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições

legais, conferidas pela Constituição da República Federativa do

Brasil de 1988, Lei Orgânica Municipal, com respaldo no art.

156, inciso I, da CF/88, bem como a Lei Complementar

Municipal nº 017 de 17 de dezembro de 2022 (Código

Tributário Municipal):

DECRETA:

Art. 1° – O prazo para pagamento do IPTU (Imposto Predial

Territorial Urbano) e da Taxa de Lixo, referente ao exercício de

2025, em Cota Única, fica prorrogado para até o dia 31 de

janeiro de 2026, com 20% (vinte por cento) de desconto.

Art. 2º – Será emitido Documento de Arrecadação Municipal –

DAM, na forma de guia de pagamento, para os imóveis

prediais, os quais serão enviados para o endereço dos

contribuintes que constar no Cadastro Imobiliário do

Município.

Parágrafo único – Os contribuintes que não receberem o

Documento de Arrecadação Municipal – DAM em sua

residência, deverão retirar o Documento de Arrecadação na

Prefeitura Municipal de Santana do Seridó, para fazer jus ao

desconto concedido em cota única.

Art. 3º – O valor do tributo não pago até o vencimento, após a

atualização monetária, ficará sujeito aos acréscimos legais

previstos na Lei Tributária.

Art. 4° – Este Decreto entrará em vigor na data de sua

publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita de Santana do Seridó-RN, em 06 de

janeiro de 2026.

TATIANA FÁTIMA FERREIRA DE ARAÚJO

Prefeita Municipal