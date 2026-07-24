Estande da Seap-PB no 41º Salão do Artesanato Paraibano expõe talentos dos reeducandos — Governo da Paraíba

O artesanato confeccionado pelas reeducandas e reeducandos do sistema prisional da Paraíba será uma das vitrines do 41º Salão do Artesanato Paraibano, evento que o Governo do Estado oficializa a abertura nesta sexta-feira (9) às 18h, em estrutura instalada na área de estacionamento do antigo Hotel Tambaú, em João Pessoa. A Seap-PB, por meio da Gerência Executiva de Ressocialização (GER), organiza o estande para expor e colocar à venda o que há de mais criativo e produzido em nossas prisões através de projetos de ressocialização.

O secretário da Administração Penitenciária, João Alves, convida todos a visitarem o estande da Seap-PB no 41º Salão do Artesanato Paraibano a partir desta sexta-feira (9). O salão funcionará a partir dia 1º de fevereiro. O tema central deste ano é o mosaico. Homenagem do Governo da Paraíba aos artesãos e artesãs que trabalham essa tipologia.

Uma vitrine permanente da criatividade e das habilidades manuais dos reeducandos e reeducandas é a Loja Novo Tempo, inaugurada pelo governador João Azevêdo em 2024 e instalada no Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa. A loja com exibição e venda das peças artesanais fica ao lado da Livraria A União “Poeta Juca Pontes”.

Os visitantes se encantam com variedade de cores, formas, texturas, presentes nas bonecas de pano, bolsas, na renda Tenerife, oratórios, telas, arame, arte em palitos de picolé, chaveiros, artigos de mesa, peças em argila, bolsas de crochê, arte em madeira, arte em cipó, cestas, luminárias, sandálias, telas, nécessaire, redes de pesca, livros, vassouras ecológicas, cachecol, plantas ornamentais, molho de pimenta em conserva, arte em fibra de bananeira, gesso 3D. Além dos telescópios confeccionados pelos reeducandos da cadeia da cidade de Esperança por meio do projeto Esperança no Espaço.

Poesia – A literatura também se faz presente na loja por meio da poesia de Marina Oliveira, hoje egressa do sistema prisional. Seu livro “Catarse Literária” está à venda. Obra que o Governo do Estado publicou e o próprio governador prestigiou o lançamento em 2023, pela Editora A União. Além de livros escritos por outros reeducandos.

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Ascom/Seap-PB

Texto: Josélio Carneiro

Fotos: Wanildo Martins e acervo GER



