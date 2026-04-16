Cícero Lucena assina portarias e nomeia 82 candidatos aprovados em concurso para Secretaria de Saúde

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, assinou as portarias de nomeação de 57 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e 25 Agentes de Combate às Endemias, aprovados no concurso público realizado pela atual gestão. Estes são os primeiros convocados de uma série de cinco convocações previstas para ocorrerem até o próximo mês de agosto para os dois cargos. As nomeações já estão publicadas na edição n° 0929 (Suplemento) do Diário Oficial do Município (DOM).

“Já está estabelecido para que todos sejam chamados ainda esse ano para nos ajudar a cuidar da saúde da nossa cidade com eficiência, com competência, mas principalmente de forma humanizada”, informou Cícero Lucena, ressaltando o compromisso da prefeitura em realizar concurso público e chamar os aprovados, assim como aconteceu nas áreas de mobilidade urbana e guarda civil.

A partir da nomeação, estes profissionais têm 30 dias para se dirigirem à Divisão de Posse (Dipoc) da Secretaria de Administração, para assumirem suas respectivas funções na administração pública municipal. Antes disso, no entanto, eles devem se apresentar na Junta Médica para a realização do exame pré-admissional, realizando agendamento através do telefone (83) 3213-5017.

“A Secretaria de Administração fica muito feliz de iniciar o ano já recebendo 82 novos profissionais que ingressam na Prefeitura através de concurso público. A gestão do prefeito Cícero Lucena tem este compromisso de qualificar cada vez mais nossos quadros através de concursos. Aguardamos por eles para dar posse para que o quanto antes eles comecem a exercer suas funções na Secretaria de Saúde”, afirmou o secretário de Administração, Valdo Alves.

A Junta Médica fica localizada na Rua Francisca Moura, 695, no Centro. Lá, o nomeado deve apresentar os resultados dos exames relacionados no Edital de Convocação, tais como hemograma, glicemia e avaliação cardiológica, entre outros. Em seguida, de posse do exame médico pré-admissional fornecido pela Junta Médica, ele deve comparecer à Secretaria de Administração, no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, no horário de 8h às 14h, devendo apresentar também cópia dos documentos listados no Edital de Convocação, como RG, CPF, Título de Eleitor com comprovante da última eleição, entre outros.

Vagas – Com a finalidade de garantir maior controle e eficiência na incorporação gradativa dos ACS e ACE, assim como o adequado acompanhamento das etapas de posse, será chamada uma quantidade de aprovados equivalente a 20% das vagas por distrito sanitário, a cada convocação, até o preenchimento total das 282 vagas para ACS e 124 para ACE, conforme previsto no edital do certame.

Para o cargo de ACS, a cada convocação, serão chamados seis candidatos aprovados no Distrito Sanitário I (30 vagas), 24 no DS II (119 vagas), 10 no DS III (50 vagas), 5 no DS IV (25 vagas) e 12 no DS V (58 vagas). Já para o cargo de ACE, serão chamados 25 por convocação.

Concurso – As provas para o concurso de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes Comunitários de Endemias foram realizadas em dezembro de 2024 e o resultado final do certame foi publicado em 28 de fevereiro de 2025. Os candidatos passaram, ainda, por um curso de formação profissional, etapa eliminatória que aconteceu no período de julho a setembro do ano passado.