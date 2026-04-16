Aprovados no concurso de agentes de saúde e endemias de João Pessoa são nomeados

Aprovados no concurso de agentes de saúde e endemias de João Pessoa são convocados. Prefeitura de João Pessoa/Divulgação

A 1ª nomeação dos candidatos aprovados no concurso de agentes de saúde e de endemias de João Pessoa foi publicada na edição desta quarta-feira (7) do Diário Oficial municipal. A lista de convocados corresponde ao certame publicado no dia 6 de agosto de 2024.

Ao todo, a publicação divulgou a nomeação de 82 candidatos. O concurso de agentes de saúde e endemias de João Pessoa ofertava 432 vagas para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, ambos de nível médio, com salários de R$ 2.424.

Vagas do concurso de agentes de saúde e endemias de João Pessoa

O concurso de agentes de saúde e endemias de João Pessoa ofertava as seguintes vagas: