Aprovados no concurso de agentes de saúde e endemias de João Pessoa são nomeados
A 1ª nomeação dos candidatos aprovados no concurso de agentes de saúde e de endemias de João Pessoa foi publicada na edição desta quarta-feira (7) do Diário Oficial municipal. A lista de convocados corresponde ao certame publicado no dia 6 de agosto de 2024.
Ao todo, a publicação divulgou a nomeação de 82 candidatos. O concurso de agentes de saúde e endemias de João Pessoa ofertava 432 vagas para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, ambos de nível médio, com salários de R$ 2.424.
Vagas do concurso de agentes de saúde e endemias de João Pessoa
O concurso de agentes de saúde e endemias de João Pessoa ofertava as seguintes vagas:
- Agente comunitário de saúde – 282 vagas, sendo 268 para ampla concorrência e 14 para pessoas com deficiência;
- Agente de combate às endemias – 150 vagas, sendo 142 para ampla concorrência e 8 para pessoas com deficiência