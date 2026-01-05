Seinfra inicia semana com serviços da Operação Tapa-Buraco em 18 bairros da Capital

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), inicia a semana com a Operação Tapa-Buraco em 18 bairros da Capital. O serviço, que é realizado diariamente e que conta com várias equipes, garante vias mais seguras para condutores e pedestres.

Nesta segunda-feira (5), o serviço passará pelas seguintes localidades: Aeroclube, Bessa, Alto do Céu, Mandacaru, Oitizeiro, Cruz das Armas, Valentina, Planalto da Boa Esperança, Mangabeira, Distrito Industrial, Funcionários, Geisel, Jaguaribe, Grotão, Jardim Oceania, Manaíra, Tambaú e Cabo Branco.

Na programação desta segunda-feira, a Seinfra também vai realizar serviços na rede de drenagem. As equipes farão intervenções de execução de linha d’água, adequação e manutenção de boca de lobo e extensão de rede nos bairros de Gramame, Aeroclube, Manaíra, Tambauzinho, Cruz das Armas, Tambaú, Esplanada e João Paulo II.

Aplicativo – A população pode solicitar os serviços de manutenção da Seinfra, como tapa-buraco, galerias, iluminação e terraplanagem, por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.