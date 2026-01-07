Seis obras que entraram em domínio público em 2026. Reprodução

De clássicos da literatura às publicações de Albert Einstein, diversas obras passam a integrar o domínio público em 2026, permitindo reprodução e adaptação livres de direitos autorais.

Entre os destaques estão livros de Agatha Christie, personagens como Betty Boop e Pluto, além das obras de Carmen Miranda.

O Jornal da Paraíba selecionou seis obras que entraram em domínio público em 2026. Confira:

1. Assassinato na Casa do Pastor, de Agatha Christie

O romance Assassinato na Casa do Pastor é o primeiro a apresentar a personagem Miss Marple, uma das detetives mais populares de Agatha Christie.

Outras obras da escritora também entraram em domínio público neste ano, como O Misterioso Sr. Quin e O Pão do Gigante (escrito sob o pseudônimo de Mary Westmacott).

Assassinato na Casa do Pastor, de Agatha Christie. Reprodução

2. Betty Boop

A personagem Betty Boop foi criada em 1930. Ela estreou no desenho Dizzy Dishes, de Dave Fleischer.

Betty Boop. Reprodução

3. Pluto

As primeiras aparições de Pluto também entraram em domínio público neste ano. O personagem estreou em The Chain Gang, onde ainda não tinha nome e era um cão de guarda de uma prisão. A segunda aparição ocorreu como “Rover”, no curta The Picnic.

Pluto. Reprodução

4. A canção “Dream a Little Dream of Me”

A música teve seu primeiro registro de direitos autorais em 1930, mas foi gravada apenas no ano seguinte por Ozzie Nelson. Desde então, já recebeu cerca de 400 versões.

O maior sucesso foi na voz de Cass Elliot, do grupo The Mamas & the Papas, lançado em 1968.

5. Carmen Miranda

Carmen Miranda foi cantora, atriz e dançarina luso-brasileira. Ela também foi a primeira mulher a assinar contrato com uma rádio no Brasil e teve a voz imortalizada em clássicos como “O que é que a baiana tem?”, “Mamãe Eu Quero”, “South American Way” e “Tico-Tico no Fubá”.

6. As publicações do físico Albert Einstein

As obras do físico Albert Einstein, responsável pelo desenvolvimento da teoria da relatividade, também entram em domínio público neste ano. Ele morreu em abril de 1955.