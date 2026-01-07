GESTÃO MUNICIPAL PAGA 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AO FUNCIONALISMO
A gestão municipal de São José do Seridó iniciou, nesta terça-feira (20), o pagamento de 50% da folga salarial referente ao décimo terceiro salário do funcionalismo público municipal.
“Este é nosso compromisso com o servidor público e com a economia de São José do Seridó”, frisou o prefeito Jackson Dantas em suas redes sociais.
