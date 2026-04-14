Cícero Lucena prestigia primeira noite do Forró Verão e destaca sucesso de público e ampliação do festival

Uma multidão tomou conta da Orla de Tambaú, neste sábado (3), para prestigiar a primeira noite do Festival Forró Verão, que teve shows das bandas Magníficos e Encantu’s, e dos cantores Aduílio Mendes e Fabiana Souto. O evento contou com a presença do prefeito Cícero Lucena, que ao lado do vice-prefeito Leo Bezerra falou do sucesso do Festival e sobre a demonstração de que há vontade de fazer, de inovar e trazer cada vez mais alegria para João Pessoa e a Paraíba.

“Estou muito feliz porque quando você quer fazer o bem, tudo colabora para que você transforme um evento desse, pensado há três anos, no sucesso que foi o primeiro, o segundo e agora ampliado”, observou o prefeito Cícero Lucena, completando: “Fico muito feliz e grato a Deus, aos parceiros e à toda equipe que nos ajuda a fazer João Pessoa viver esse momento que está sendo proporcionado não só para quem nos visita, mas também e principalmente para os que aqui residem”, declarou.

O vice-prefeito Leo Bezerra também comemorou o sucesso do evento. “Mais um Forró Verão começando, com uma estrutura belíssima. Gostaria de agradecer a todos os secretários, à população que sempre abraça esses grandes eventos aqui em João Pessoa. A Funjope, através do professor Marcus Alves, vem desenvolvendo um trabalho excepcional nessa cidade, e eu só tenho a agradecer por todos os momentos que venho vivendo ao lado do prefeito Cícero Lucena e de todos aqueles que nos ajudam”, afirmou.

Realizado pela Prefeitura de João Pessoa e sua Fundação Cultural (Funjope), o Festival Forró Verão acontece pelo terceiro ano consecutivo, com apresentações a partir das 19h.

“Abrimos, na noite deste sábado, a nova edição do Festival Forró Verão 2026. É uma alegria sempre renovada. Teremos aqui em nosso palco grandes nomes do forró paraibano e brasileiro durante todas as noites de sábado, promovendo a festa, alegria e divertimento das pessoas que estão de férias e também dos turistas que estão nos visitando”, iniciou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele afirmou que este ano, o evento teve inovação com a construção da Cidade do Forró, um ambiente de valorização do forró tradicional, pé de serra, com um memorial voltado ao forró, personagens gigantes representando os grandes ícones do forró nordestino e brasileiro.

“O Festival Forró Verão, na verdade, nos últimos três anos, consolidou um novo mercado para a música do forró na alta estação do Verão, dando condição às bandas que se apresentam fora do ciclo junino, o que é muito importante paras todos nós e é um desejo do nosso prefeito Cícero Lucena que nos estimula a promover essa política de cultura”, acrescentou.

Shows – A primeira atração a subir ao palco foi a cantora Fabiana Souto. “Eu estou muito feliz e honrada com esse convite e a responsabilidade de abrir a primeira noite do nosso Forró Verão 2026. O que o povo espera de nós é muito forró, muita alegria e muitos sucessos para curtir e recordar” declarou. No repertório, teve sucessos de bandas conhecidas, a exemplo de Magníficos, Limão com Mel, Cavalo de Pau, Eliane, Mastruz com Leite, além de músicas autorais.

A banda Encantu’s, que completa 20 anos de carreira em 2026, se apresentou em seguida, levando muito romantismo para o público, com um repertório que envolveu desde os primeiros sucessos aos atuais. O cantor Marcelo Mendes fez questão de ressaltar que forró combina muito com Verão: “Forró combina com Verão, combina com São João, com final de ano, combina com tudo. O que vale é o público que vem curtir. Então, trouxemos esse forró, muitas canções que marcaram histórias, não só nossas, como também de outras bandas. Foi realmente preparado para esta noite”.

A terceira atração foi o cantor Aduílio Mendes. “É uma alegria poder estar aqui, ser convidado para tocar nesse palco super importante não só para mim, mas para todo artista. Estou muito feliz”, disse. O cantor apresentou um compilado de sucessos gravados ao longo de mais de três décadas de carreira. “Só tenho a agradecer à Prefeitura e a cada uma dessas pessoas que estão vivendo essa emoção junto comigo”, destacou.

Para encerrar a noite, entrou em cena a banda Magníficos, com uma história que começou nos anos 1990, na cidade de Monteiro, e que hoje comemora uma carreira de sucesso. Os músicos levaram sucessos das antigas para fazer o público matar a saudade.

Público – Seja morador da cidade ou turista, quem foi curtir os shows da primeira noite do Festival Forró Verão aprovou as atrações. O marinheiro José Soares contou que já conhece o Forró Verão e sabe como o evento é importante para a cultura da cidade. “A Funjope está de parabéns mais uma vez por escolher datas bacanas. Este momento de férias é muito propício para a turma. É maravilhoso ser recebido assim, não só nós, moradores da capital, mas todos os visitantes. Isso é bacana demais. Sempre ótimos shows, um evento gratuito, num espaço bacana, muito agradável. João Pessoa é maravilhosa em todos os pontos”, elogiou.

De São Paulo, o zelador Wilson Alves ficou encantado com a programação. “Eu achei show de bola, muito bom. A Prefeitura dá esse apoio para a população, com shows de graça para o pessoal. Vale muito a pena. A gente consegue aproveitar bem e o evento está lotado”, constatou.

O porteiro Dorgival Manoel da Silva, também de São Paulo, disse que achou muito interessante a iniciativa da Prefeitura de realizar shows gratuitos na praia durante o Verão. “Dá para se divertir muito, curtir, com muita segurança. É uma cidade maravilhosa. Inclusive, estamos aqui pela segunda vez”, comentou.

A gerente comercial Joyce Mayara Xavier veio de Natal (RN) e afirmou que ficou muito feliz por poder aproveitar o Festival Forró Verão. “O evento está muito bacana. A gente sabia que ia ter e agora é só curtir. Está bem organizado”, afirmou. De Caicó (RN), Gilvânio Fernandes da Silva, soube do evento na última quinta-feira. “Vim prestigiar aqui. Já olhei toda a programação, os horários e está sendo muito pontual. O Festival está aprovadíssimo”, frisou.

Cidade do Forró – A novidade da terceira edição do Festival Forró Verão é a ‘Cidade Forró’, uma estrutura montada para receber atividades ligadas à economia criativa, envolvendo gastronomia e artesanato. No espaço, o público pode visitar ilhas para atrações de trios pé-de-serra, uma forma de valorização da cultura nordestina.

Jomário Souto, que está à frente do projeto, explicou que a ideia é abordar a nossa cultura do forró, tão tradicional no Nordeste. Para isso, foram erguidos memoriais de artistas e cantores da região. Há ainda a Vila do Artesanato, gastronomia, a ilha Forró Pé na Areia onde o público pode dançar, além de DJ de forró no coreto. O projeto Cidade do Forró vai rodar todo o país, promovendo um resgate da cultura do forró.

Gravações de DVDs – Além da programação do Festival Forró Verão, haverá gravação de quatro DVDs. Na quarta-feira (14), a cantora Lucy Alves faz show e grava seu DVD; na quinta-feira (15), será a vez da cantora Danieze Santiago fazer sua gravação; na quinta-feira (22), tem gravação do DVD da cantora Raphaela Santos; as gravações se encerram na quinta-feira (29) com o cantor Victor Santos. Os artistas vão aproveitar o período e a estrutura, trazendo artistas convidados, e o público vai poder curtir shows extras, fora da programação do Forró Verão.

Trabalho integrado – A terceira edição do Festival Forró Verão conta com o trabalho conjunto de órgãos da gestão municipal em parceria com órgãos estaduais. Além da Funjope, atuam as secretarias de Turismo (Setur), Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS); Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), Emlur na limpeza, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob). O evento também tem o apoio da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar atuou com mais de 300 homens, sendo 200 a pé distribuídos ao longo do evento, além de 14 viaturas fazendo rondas em áreas próximas ao show nos bairros de Tambaú, Cabo Branco e Manaíra. “O plano é fazer um cordão de modo a impedir a entrada de pessoas que queiram cometer algum tipo de crime”, explicou o tenente-coronel PM Alysson Simões. Além disso, a Polícia Militar atua com quadriciclos, bicicletas, policiamento montado na areia.

O médico Pedro Henrique Vieira, coordenador da equipe do Samu, observou que, a cada noite do Festival, a equipe é formada por uma média de 50 pessoas, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e pessoal de apoio. “Aqui montamos uma estrutura de UTI para poder atender desde ocorrências mais simples a situações mais graves”, explicou.

A Guarda Civil Metropolitana levou para o evento 60 agentes que atuam em toda a parte da Orla. “São seis viaturas somente nesse setor, além de outras cinco no entorno da cidade. O efetivo está reforçado e está tudo tranquilo no momento”, destacou o inspetor Thiago Morais.

O Corpo de Bombeiros trabalhou, no Festival, com um efetivo de combate a incêndio, uma equipe para atendimento pré-hospitalar, além de homens circulando a pé dentro do evento. Ao todo, somente na primeira noite, foram aproximadamente 24 bombeiros militares, conforme o capitão BM Gustavo Corrêa.

Patrocinadores – O Festival Forró Verão, realizado pela Prefeitura de João Pessoa, através da Funjope, tem o patrocínio de Uninassau, Ubaldo Seguros, Loterias Caixa, Governo Federal, VAIDEBET, com apoio da Medow Entretenimento e Cultura.

Confira a programação

Dia 10

Solange Almeida

Waldonys

Cavalo de Pau

Banda Cascavel

Dia 14

DVD Lucy Alves e convidados

Dia 15

DVD Danieze Santiago e convidados

Dia 17

Dorgival Dantas

Desejo de Menina

Sâmya Maia

Duquinha

Dia 22

DVD Raphaela Santos e convidados

Dia 24

Walkyria Santos

Nando Cordel

Cavaleiros do Forró

Kelly Silva

Dia 29

DVD Victor Santos e convidados

Dia 31

Flávio José

Mastruz com Leite

Ranniery Gomes

Gitana Pimentel